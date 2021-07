Een huis kopen op Bonaire? Bekijk de leukste huizen van de maand juli

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand juli bij Sunbelt Realty

Playa Beach Condo 155-4

Een riant appartement op een top locatie! Playa Beach Condos is een kleinschalig appartementencomplex met in totaal 6 units. Het appartement is gelegen op de eerste en tweede etage van het complex en heeft ruime overdekte terrassen aan de voor- en achterzijde van het gebouw. Vanaf het terras aan de zeezijde kan je genieten van het uitzicht op de verschillende kleuren blauw van de Caribische zee en het ruizen van de wind door de palmbomen. Het privé zandstrand direct voor uw appartement heeft ook een pier. Vanaf hier kun je met gemak de zee betreden. Dit is de ideale plek om tot rust te komen.



Playa Beach Condos met prive pier en strand,

direct aan en toegang tot de Caribische Zee,

gelegen op de eerste en tweede etage,

schitterend uitzicht over de Caribische zee vanaf de overdekte terrassen,

de mogelijkheid voor een werkkamer of extra slaapkamer op de bovenste verdieping,

duikstek “Small Wall” direct voor de deur,

een privé buitenberging,

parkeren op eigen terrein,

gelegen in de wijk Hato op slechts 3 minuten tot het centrum van Kralendijk,

houten dakconstructie voorzien van keramische dakpannen,

keramische vloertegels door gehele woning en op de terrassen,

aluminum (schuif)kozijnen voorzien van glazen panelen met horren,

gemeenschappelijke tropisch aangelegde tuin met zonneterras, voorzien van een mix van planten en palmbomen, zandstrand en wandelpaden.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand juli bij Harbourtown Real Estate

Subi Blanku 14

Twee huizen voor één prijs! Harbourtown heeft er een geweldig huis in de verkoop bij gekregen. Het gaat om twee aangrenzende diepe percelen. Een daarvan met een stenen woning met 3 slaapkamers, 1 badkamer en een U-vormige woonkamer met een open keuken. Aan de voor en achterkant van de woning bevind zich een heerlijk ruime porch. Ook heeft de woning toegang tot het dakterras, u heeft hier een prachtig 360 graden uitzicht, enerzijds kijkt u uit op de Oostkust en anderzijds ziet u het mooie/onbebouwde Bonairiaanse landschap en Seru Largu.

Ook heeft het huis een aangrenzende berging die makkelijk omgebouwd kan worden tot een extra appartement met woonkamer, 2 slaapkamers en een badkamer.

Op het tweede perceel bevind zich een prefab woning met een extra aangebouwde slaapkamer. In totaal zijn er 2 slaapkamers, 1 badkamer en een L-vormige woonkamer met open keuken. Ook deze woning heeft een heerlijk ruime porch. De twee percelen liggen naast elkaar maar er is volop privacy door de mooie groene tuin rondom. U vindt hier bananenbomen, mango’s, zuurzak en nog veel meer.

De twee woningen zijn zeer duurzaam. De elektriciteit wordt opgewekt middels zonnepanelen bij het grotere perceel en dit wordt ook geleverd aan het appartement. Al het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het irrigatiesysteem. Verder wordt warm water bij de buitendouche verkregen door een zonneboiler.

Subi Blanku is een heerlijke plek en erg centraal gelegen. Het is rustig en u ervaart hier de Bonairiaanse natuur. In de avond heeft u een prachtig zicht op de sterrenhemel vanuit uw dakterras, zonder enige lichtvervuiling.

Het centrum is slechts 10 minuten rijden en het ligt op maar 100 meter van de verharde weg.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Huis van de maand juli bij Bonaire Realty

Penthouse Terramar

Modern en luxueus penthouse met een schitterend uitzicht over zee en Klein Bonaire.

Direct aan de boulevard gelegen in het centrum van Kralendijk, op loopafstand van restaurants en winkels. Geniet van de zonsondergang vanaf het terras dat de hele breedte van het penthouse beslaat.

Dit penthouse beschikt over 3 slaapkamers met en-suite badkamers en allen uitzicht op de Caribbean Sea. Een moderne ruim goed uitgeruste keuken en een beveiligd parkeerterrein met slagboom aan de achterkant van het gebouw.

3 slaapkamers

3 badkamers

Terras over de gehele breedte van het appartement

Woonoppervlakte inclusief terras: 197,70 m2

Parkeerplaats

Goede verhuurmogelijkheden

Terramar Penthouse ( US$ 785,000, Penthouse, Kralendijk (centrum) Bonaire ) | Bonaire Realty

Vraagprijs: US$ 785,000 kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand juli bij Bona Bista

Bona Bista – Pure36 kavels

Pure36 gelegen te Bona Bista, is gestart met de verkoop van een gelimiteerd aantal kavels. De kavels zijn goed gelegen op enkele autominuten van het centrum van Kralendijk en van zee. De kavels liggen in de wijk Bona Bista, binnen het Pure36 project.

Pure36 is voorzien van bestrating en is solar straatverlichting. Vanuit Pure36 wandel je zo de natuur in. Pure36 kenmerkt zich ook vanwege de duurzaamheid en bijzondere visie, zie meer hierover op de website www.bonabistabonaire.nl

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met Bona Bista Bonaire:

Bona Bista #1

Telefoon : +599 700 2950

E-mail : [email protected]

Website :www.bonabistabonaire.nl

Huis van de maand juli bij RE/MAX Paradise Homes

Caribbean Club Bonaire Yellow Tower B

Yellow Tower B is gelegen in het Resort van Caribbean Club Bonaire in het noorden van Bonaire, op loopafstand van duikplek Oil slick. Het resort beschikt over 2 gemeenschappelijke zwembaden, restaurant, tropische tuin, parkeergelegenheid en een duikschool.

Tower B beschikt over een 2 slaapkamer / 2 badkamer penthouse met dakterras op de bovenste verdieping en een 1 slaapkamer / 1 badkamer appartement en 1 studio op de begane grond. Het eigendom is volledig gemeubileerd en valt onder een property management contact tot en met 30 september 2021.

Verkoopprijs is $ 479.000 USD K.K.

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleidingen van Yellow Tower B :

penthouse 112 https://my.matterport.com/models/PDgNUdYuuUk

360 graden uitzicht vanaf het dakterras https://my.matterport.com/models/ZfJThyGNddX

appartement 110 en studio 108 https://my.matterport.com/models/3yxKcBGSVqV

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand juli bij Qvillas

Ocean Breeze villa 5

Ocean Breeze villa 5 ligt op een klein schattig en luxe resort tegenover het vliegveld. De villa heeft een charmant karakter met een ruime veranda. Op de veranda kunt u heerlijk genieten van de ‘Bonairiaanse breeze’ in het zwembad en heeft een prachtig uitzicht over de blauwe lagune.

Binnen bevind zich een volledig ingerichte keuken en woonkamer. Boven de woonkamer is een vide wat nu gebruikt word als tv kamer. Het huis bestaat uit 3 slaapkamers en 2 badkamer. De master slaapkamer heeft een en-suite badkamer en de andere 2 slaapkamers delen een badkamer.



Als dat nog niet alles is, heeft deze villa ook nog een eigen aanlegsteiger waaraan u uw eigen boot kunt aanleggen.

Villa 5 is ook perfect voor korte en lange termijn verhuur. Neem snel contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging of meer informatie.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Huis van de maand juli bij Caribbean Homes

Crown Terrace 58

Ruimte – privacy – uitzicht

Dit zijn de trefwoorden die deze imposante villa op Sabadeco’s Crown Terrace beschrijven. De villa beschikt over vier slaapkamers met elk een eigen balkon, drie badkamers, een ruime porch rondom met een prachtig en blijvend uitzicht op de oceaan, aangenaam zwembad, een grote garage (35 m2) en veel ruimte onder het pand voor diverse mogelijkheden. Er is maar liefst 500 m2 prachtig koraalsteen gebruikt om de gehele vloer van dit object mee te betegelen.

Aan de voorzijde van de woning bevinden zich twee slaapkamers. Ze delen een ruime badkamer met toilet, inloopdouche en een dubbele wastafel. De twee overige slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van de woning, met ieder een eigen badkamer en uitzicht op het zwembad. Alle slaapkamers zijn uitgerust met aircondioning en hardhouten shutters.

De grote woonkamer bevindt zich op de verdieping van de villa en heeft een hoog plafond. Vanaf de grote porch, die drie van de vier zijden van de villa beslaat, heeft u een indrukwekkend uitzicht over de prachtige omgeving, het noorden van Bonaire en de Caribische Zee. De woonkamer is voorzien van grote schuifdeuren. Door ze allemaal te openen creëer je een extra grote “indoor-outdoor” woonkamer die lekker gekoeld wordt door de wind. De open keuken heeft een stijlvol granieten aanrechtblad en is voorzien van Europese kwaliteitsapparatuur.



De bovenverdieping heeft ook directe toegang tot de goed onderhouden tuin en het zwembad met een oppervlakte van 8 bij 4 meter en biedt veel privacy. Naast het zwembad is een buitendouche geïnstalleerd. De woning beschikt tevens over een grote garage met een zeer hoog plafond, deze kan desgewenst omgebouwd worden tot een gastenverblijf.

De woning heeft veel ruimte onder het pooldeck, bijna alle voorzieningen zijn vanaf hier bereikbaar, zeer handig voor onderhoud of als berging (voor duik- of sportuitrustingen). Deze familie villa grenst aan een groene zone wat leidt tot maximale privacy.



Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand juli bij Sotheby’s

EEG Boulevard

Deze compleet gerenoveerde moderne Beach Villa is met alle voorzieningen en accessoires instapklaar voor eigen gebruik of verhuur. Het heeft 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers, extra aparte toiletruimte, grote ruimte voor eventueel een gym of filmruimte, aparte wasruimte en grote garage.

Inbegrepen in de koop: alle keukenapparatuur van inductiekookplaat tot gecombineerde micro / heteluchtoven tot alles bestek, broodrooster enz… 2 wasmachines, 1 normaal en 1 grote (15 kg) in de garage, binnen- en buitenmeubels gemaakt van stevig materiaal van designmerken, design binnen- en buitenverlichting met led, 4 slaapkamers met 4×2 bedden met alle toebehoren en linnengoed, 2 ruime ingebouwde laptopkluizen in de slaapkamers.

De villa heeft zowel 110 als 220 stopcontacten door het hele huis, ook enkele USB-stopcontacten, de elektriciteit is geheel vernieuwd inclusief een alarminstallatie, elektrisch licht met sensor rondom de woning, een camerasysteem, nieuwe zonnepaneleninstallatie met 14 panelen.

Het zwembad is vernieuwd met een nieuwe magna-pool installatie. Buiten is er een opbergkast en spoelbak voor duik- en surfspullen. Er is ook nog de mogelijkheid om een ​​extra verdieping op het dak te bouwen met de trap in het huis of naast het huis. Een prachtige strand villa die je in het echt moet zien!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Huis van de maand juli bij Caribbean Vista Blue

Op dit moment heeft Caribbean Vista Blue geen huizen in de verkoop, alle huizen in de portefeuille zijn verkocht of in onderhandeling. Caribbean Vista Blue, heeft daarom ruimte voor nieuw (woning) aanbod. Ben jij van plan om je huis op Bonaire te koop aan te bieden? Neem dan contact op met Caribbean Vista Blue. Ilona en haar team helpen je graag om van de verkoop een succes te maken. Wie weet staat jouw huis volgende keer in het artikel “Huis van de maand” op Bonaire.nu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com