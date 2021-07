Bonairiaanse reizigers moeten coronabewijs laten zien op Schiphol

64 Gedeeld

Reizigers die uit Bonaire naar Nederland reizen moeten vanaf zondag 8 augustus bij aankomst in Nederland een coronabewijs laten zien. Net als alle andere reizigers uit een geel gebied, zoals Curaçao, Aruba of Sint-Maarten.

Onder een coronabewijs wordt verstaan een negatieve coronatestbewijs of een vaccinatiebewijs. Een coronabewijs kan ook een herstelbewijs zijn.

Er kan gereisd worden met een QR-code in de Coronacheck-app. Is die niet beschikbaar, omdat je op een van de eilanden bent gevaccineerd, dan wordt een vaccinatiebewijs alleen geaccepteerd als deze onder meer is afgegeven voor een geldig vaccin en als dat vaccin twee keer is gegeven, meer dan 14 dagen geleden.

Reizigers uit Aruba, Curaçao, Bonaire of Sint-Maarten (allen geel) die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona krijgen het dringende advies om op dag 2 en 5 na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen. Sint-Eustatius en Saba zijn groen op dit moment.