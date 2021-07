Muzikanten Bonaire mogen optreden, maar publiek mag niet dansen of zingen

KRALENDIJK – Musici op Bonaire kunnen voor publiek optreden als ze zich aan de basisregels houden. Dit laat het OLB weten. Zo moet er 1,5 meter afstand gehouden worden, de handen regelmatig gewassen worden en bij klachten meteen moet er een testafspraak gemaakt worden.

Het publiek mag tijdens het optreden niet zingen of dansen. Dat geldt voor zowel binnen als buiten. Optredens mogen in een horeca gelegenheid georganiseerd worden en dus niet bij mensen thuis. Voor optredens in publieke ruimten moet een vergunning worden aangevraagd.

Bonaire zit sinds 25 juli officieel op risiconiveau 2. Het verbod op zingen en dansen binnen en buiten is een van de maatregelen die bij risiconiveau 2 hoort. In de praktijk bleek dat het voor musici onduidelijk was, dat optredens voor publiek waren toegestaan zolang ze zich aan bepaalde voorwaarden zouden houden.