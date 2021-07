Maatregelen tegen agressieve honden op Bonaire

Kralendijk – In de ochtenduren van dinsdag 27 juli is op de Kaya Caribe een vrouw op een fiets aangevallen door vier honden. Het slachtoffer had verwondingen aan haar rechterknie en heup.

Na het horen van de verklaringen, de ernst van de verwondingen van het slachtoffer en te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen, is besloten de honden dood te schieten.

Voordat dit plaatsvond, werd er zorgvuldig naar de omgeving gekeken om de veiligheid van derden te garanderen. Er zijn regelmatig meldingen van agressieve zwerfhonden. De frequentie en ernst van deze meldingen variëren. Het gaat om meldingen van onder meer honden die geiten en kippen bijten met financiële gevolgen voor veehouders, maar ook honden die bestuurders van fietsen/scooters aanvallen en daardoor levensgevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken.

Het aantal incidenten waarbij mensen daadwerkelijk worden gebeten en medische behandeling moeten ondergaan, neemt toe. De KPCN wil de aandacht van hondenbezitters vragen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet naar buiten kunnen en/of door de hond vast te zetten om dit soort situaties te voorkomen.