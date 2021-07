Snorkelen in Washington Slagbaai NP, foto: Sander Engelbertink

Ga jij binnenkort op vakantie naar Bonaire? En wil je meer zien van het eiland dan zon, zee en strand? Ga dan eens mee op een excursie. Het voordeel van meegaan met een excursie is dat je zelf niets hoeft te regelen, echt vakantie dus! Laat je rondrijden, krijg uitleg van een lokale gids, kom op plekken waar andere toeristen niet komen en geniet van alle moois dat Bonaire te bieden heeft. Om alvast inspiratie op te doen voor jouw vakantie geven wij een top 10 van de leukste excursies op Bonaire. Welke ga jij doen?

Bonaire staat natuurlijk bekend als ‘Divers Paradise’. Maar naast duiken is er nog veel meer te beleven op dit prachtige eiland in de Caribische Zee. Wat dacht je van een prachtige natuur, rust, een vriendelijke bevolking en een heerlijk klimaat? Daarnaast heeft Bonaire ook een aantal prachtige stranden waar je heerlijk kunt vertoeven. Wil je meer zien dan alleen zon, zee en strand? Dan zijn er diverse excursiemogelijkheden op Bonaire te vinden. Voor iedereen is er wel iets leuks te doen, of je nu een liefhebber bent van watersport, cultuur, natuur of graag actief bezig zijn.

In deze top 10 vind je de leukste excursies die je kunt doen op Bonaire. Om zeker te zijn van een plek, is vooraf reserveren zeker aan te raden. Met name in de vakantieperiode en in het hoogseizoen kan het erg druk zijn bij de excursiebedrijven. En jij wilt natuurlijk wel zeker zijn van een plekje!

Eilandtour en wandeling door Kralendijk

Zoutpannen op Bonaire

Bonaire is een relatief klein eiland, maar toch is het landschap afwisselend en is er genoeg te ontdekken. Een eilandtour is een goede manier om Bonaire te leren kennen. Globaal kun je het eiland opdelen in twee gedeelten wanneer je een eilandtour gaat maken. De noordzijde (alles ten noorden van Kralendijk) en de zuidzijde (alles ten zuiden van de hoofdstad).

Bezoek je de noordkant van het eiland, dan kom je over de prachtige kustweg ‘Queens Highway’ langs het strand van 1000 Steps. Hier worden regelmatig zeeschildpadden gespot. Via het Gotomeer, waar flamingo’s leven en van dichtbij te zien zijn, rijd je door naar Rincon. Dit dorp is de oudste nederzetting van het eiland en het bezoeken zeker waard. Terug rijd je langs de oostkust van Bonaire. Dit is de ruige kust met grotten en kliffen waar het zeewater tegenop spat.

De zuidkant van het eiland is totaal anders qua landschap, hier is het vrij vlak. Tijdens een excursie naar het zuidelijke gedeelte van het eiland zie je onder andere de zoutpannen en de slavenhutjes. Sta versteld van de roze kleur van de zoutpannen in tegenstelling tot de lichtblauwe kleur van het water van de Caribische Zee aan de andere kant van de weg. Tijdens deze tour kom je ook bij Lac Bay, met prachtig zandstrand.

Beide gedeelten van het eiland zijn ook te combineren tijdens een complete eilandtour inclusief strandbezoek.

Kleurrijke panden in de Kaya Grandi – foto Inge Poorthuis

Wil je het centrum van de hoofdstad van Bonaire, Kralendijk, beter leren kennen, ga dan mee met deze wandeltour. Tijdens de tour wandel je langs de historische panden in het centrum, denk aan Fort Oranje en de overheidsgebouwen, die nog steeds in gebruik zijn. Ook kom je door de Kaya Grandi met prachtig gekleurde panden. Ontdek de geschiedenis en cultuur van Bonaire met een lokale gids.

Bezoek Washington Slagbaai Nationaal Park

Landschap van Washington Slagbaai NP, foto: Inge Poorthuis

Natuurliefhebbers opgelet! In het noorden van Bonaire ligt het prachtige Washington Slagbaai Nationaal Park. Onverharde wegen, een heuvelachtig landschap vol metershoge cactussen, snorkelen tussen de mooie koralen, hier kom je helemaal tot rust! Spot tijdens de tour door het park flamingo’s en papagaaien en krijg uitleg van de gids. Lees meer over een dag in Washington Slagbaai NP.

Kajakken en snorkelen door de mangrove

Kajakken door de mangroven, foto: Inge Poorthuis

Het Mangrove Info Center Bonaire organiseert kajaktours in de mangrovebossen van Bonaire. Stap, onder begeleiding van een gids, op een kajak en peddel door een woud van mangroven. Geniet van de rust en de overweldigende natuur van deze zijde van Lac Bay. Tijdens de excursie wordt een stop gemaakt om te snorkelen tussen de mangrovewortels. Onder water zie je scholen met jonge vissen die in dit gebied geboren worden en opgroeien. Niet voor niets worden de mangroven de kraamkamer van de zee genoemd. De wortels van de mangroven zijn begroeid met prachtige, gekleurde sponzen. Een unieke belevenis, snorkelen in de mangrove!

Nachtelijke kanotocht langs de kust van Kralendijk

Wil jij het centrum van Kralendijk vanaf het water zien bij nacht? Dan is deze kanotocht die na zonsondergang plaatsvindt echt iets van jou. Samen met een gids peddel je in een verlichte kano langs de kustlijn, richting het centrum van de hoofdstad. Geniet tijdens de excursie vanaf het water van het nachtleven van het eiland. Omdat de verlichting van de kano ook onder water schijnt kun je ook vissen zien die ‘s nachts actief zijn.

Begeleide bootduik – foto Wannadive

Maak een (proef-)duik

Bonaire heeft als bijnaam ‘Divers Paradise’ en dat is natuurlijk niet voor niets. De Caribische Zee rond het eiland is een waar paradijs voor duikers. Prachtige koralen, gekleurde vissen, zeeschildpadden en af en toe een rog, die sierlijk door het water zwemt, kortom, de perfecte plek om te (leren) duiken. Heb je nog nooit gedoken, geen probleem, via deze duikschool boek je eenvoudig een proefduik. Heb je al wel jouw duikbrevet op zak, dan kun je er ook voor kiezen om een begeleide bootduik te maken. Lees hier meer over duiken op Bonaire.

Ga kiten

Kiten op de Caribische Zee – foto Inge Poorthuis

Naast windsurfen is kiten erg populair op Bonaire. Zowel de lucht- als watertemperatuur zijn het hele jaar door uitstekend voor het beoefenen van watersporten. Daarnaast is het eiland gezegend met een (bijna) constante passaatwind. Ideaal dus voor wind- en kitesurfers. Ben je nog nooit met een kite het water op geweest, dan kun je kitelessen volgen op Bonaire. Stap voor stap leer je de basis van het kitesurfen. Lees hier meer over kiten op Bonaire.

Probeer landzeilen

Landsailing

Wil je de kracht van de wind ervaren maar liever niet het water op? Dan is landsailing een goed alternatief. Stap in het wagentje en laat je meevoeren over het circuit door de wind. Je hoort geen motorgeronk, alleen de wielen en de wind. Het leuke is dat zowel jong als oud kan deelnemen aan landzeilen, ervaring is niet nodig.

Bezoek de grotten

Grotten op Bonaire – foto Inge Poorthuis

Bonaire heeft honderden grotten en enkele daarvan zijn toegankelijk. Ga ondergronds en ontdek de pracht en praal van deze grotten. Wist je dat er ook grotten zijn waar je kunt snorkelen? Een geweldige belevenis! Samen met een grotgids daal je veilig af en kun je de indrukwekkende stalagmieten en stalactieten bewonderen. De gids leidt je met gemak van de ene kamer naar de andere. Lees meer over de grotten van Bonaire.

Breng een bezoek aan Cadushy Distillery

Cadushy Distillery

Heb jij wel eens een cactus gedronken? Het kan op Bonaire! De Cadushy Distillery produceert namelijk als enige ter wereld likeur die gemaakt is van cactussen. In het centrum van Rincon ligt deze distillery waar je een gratis rondleiding kunt krijgen. Je ziet onder andere hoe de likeur gemaakt wordt. Natuurlijk mag je ook even proeven, durf jij het aan? Cheers!

Ga zeilen en snorkelen bij Klein Bonaire

Strand Klein Bonaire – foto: Inge Poorthuis

Hoe kun je je vakantie op Bonaire beter afsluiten dan met een heerlijke zeiltocht? Het onbewoonde eilandje Klein Bonaire ligt vlak voor de kust van Kralendijk. Het is gezegend met een prachtig wit zandstrand en je kunt er fantastisch snorkelen. Om er te komen kun je natuurlijk de watertaxi nemen, maar op het eiland zijn geen faciliteiten aanwezig. Daarom is een zeiltocht naar Klein Bonaire een stuk comfortabeler. Immers, een zeilboot biedt schaduw, beschikt over een toilet en heeft voldoende plek om je spullen achter te laten wanneer jij aan het snorkelen bent. Daarnaast zijn hapjes en drankjes gedurende de tour allemaal inbegrepen, dat is pas genieten.

Wil jij ook naar Bonaire?

Ben jij na het lezen van deze excursietips ook helemaal enthousiast geworden over een vakantie op Bonaire? Het eiland heeft code geel, dat betekent dat vakanties naar het eiland zijn toegestaan. Hier vind je een aantal leuke aanbiedingen voor een vakantie naar Bonaire. Tip: vergeet niet vooraf je excursies te regelen, dan ben je verzekerd van een plekje.

Veel gestelde vragen:

Is het nodig om al voor vertrek naar Bonaire excursies te boeken? Ja, reserveer je excursies zo snel mogelijk wanneer je verzekerd wilt zijn van een plekje. Met name in de vakanties en het hoogseizoen kan het druk zijn op Bonaire en bij de excursiebedrijven. In veel gevallen kun je je vooraf geboekte excursies gratis annuleren, waardoor je flexibel blijft mocht jouw reis onverhoopt niet doorgaan. Wat moet je gezien hebben op Bonaire? Bonaire is een veelzijdig eiland. Bezienswaardigheden en excursiemogelijkheden zijn er ruim voldoende. Afhankelijk van waar je interesses liggen kun je kiezen uit excursies als een bezoek aan het nationale park, een wandeltour door het oude centrum van Kralendijk, snorkelen, duiken of een zeiltocht Klein Bonaire. Daarnaast kun je een bezoek brengen aan de grotten of een andere watersport beoefenen. Vervelen hoef je je in ieder geval niet op Bonaire. Kan in nu veilig op vakantie naar Bonaire? Bonaire heeft momenteel code geel. Dat betekent dat vakanties naar het eiland zijn toegestaan. Natuurlijk kan de situatie op Bonaire veranderen, houd de berichtgeving hierover in de gaten en kijk op de website van de overheid.

