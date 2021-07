Rojer test positief op Corona in Tokio

Jean-Julien Rojer in actie in 2018 | Archieffoto

TOKIO – Tennisser Jean-Julien Rojer is positief op corona getest bij de Olympische Spelen in Tokio. De Spelen zijn voor de Curaçaoënaar voorbij. Hij heeft zich met Wesley Koolhof teruggetrokken uit het dubbelspel.

De twee wonnen zondag hun wedstrijd in de eerste ronde. Rojer werd na aankomst in Tokio iedere dag getest. Hij verbleef met de tennisploeg buiten het olympisch dorp en gaat nu tien dagen in quarantaine.

Rojer zat ook op de beruchte KLM-vlucht van Amsterdam naar Tokio. Een hele rits aan sporters op die vlucht testten positief na aankomst.