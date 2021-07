Luciano Bonaire ontbijt, lunch en heerlijk ijs

Keuze uit diverse smaken ambachtelijk ijs

Genieten met een uniek uitzicht

Luciano Bonaire heeft een prachtige plek aan de boulevard midden in het centrum van Kralendijk. Begin de dag met een krantje, een warme Illy koffie, een heerlijke bagel of yoghurt met fruit. Binnen is het heerlijk koel, maar buiten kun je ook genieten van het uitzicht van op de boulevard en de zee, zeker de moeite waard als er een cruiseboot aanlegt of gewoon met een wijntje lekker genieten van de ondergaande zon. Naast bagels en koffie kun je ook kiezen uit panini’s, taarten, quiches, muffins, koekjes, smoothies, verse vruchtensappen, milkshakes, andere (non-)alcoholische dranken en nog veel meer!

Koffie met Oreo Cheesecake een echte aanrader

Koffie – IJs – Restaurant

Luciano Bonaire heeft een partnerschap met twee topmerken in de koffie- en ijsbranche, het Italiaanse Illy en het beroemde Luciano Ice! Heerlijk ambachtelijk gemaakt ijs met keuze uit wel 20 soorten (ook suikervrij).

Neem alvast een kijkje

Wat kan je verwachten volgens andere bezoekers

“Een ontbijtje, lunch en/of een heerlijk ijsje? Dan moet je Luciano aan de boulevard in Kralendijk op Bonaire zijn!”

“Goede kwaliteit koffie en heel lekker ijs! De plek geeft een mooi uitzicht op de haven. En heel Bonaire kan je daar ontmoeten.”

Non-stop open van 07:30 tot 23:00 uur

Adres : Kaya J.N.E. Craane 24

Telefoon : +599 717 0424

E-mail : [email protected]

Website : www.ijssalon-luciano.nl/

Facebook : Luciano Bonaire

Gelegen aan de boulevard in het Terramar gebouw

IJstaarten

Egg-wrap

Koffie met een klein ijsje en een ijstaart

Bagel

Huub, Stephanie en Luc

