Jongeren Bonaire naar Arte di Palabra-wedstrijd in Aruba

Op de foto de Bonairiaanse delegatie samen met Gedeputeerde Nina den Heyer, de vertegenwoordiger van de Tourism Corporation Bonaire Angelo Domacassé en de directeur van de Directie Samenleving en Zorg Silvana Janga-Serfilia.

KRALENDIJK – Acht jongeren doen mee aan de literaire wedstrijd Arte di Palabra (Woordkunst) a.s. woensdag in Aruba. .

Bonaire gaat met tien oeuvres meedoen in de categorieën bestaande poëzie, originele poëzie, bestaande verhalen en originele verhalen. De deelnemers zijn Ramso Coffie, Lygaira Pieters, Jeaniro Dorothea, Maria-Luisa Troncon, Juriella Josephia, Irlenska Martinus, Akeesha Cicilia en Radinka Alberto. De deelnemers staan onder artistieke leiding van Jonathan de Wind. De sectie Cultuur, Kunst en Literatuur staat aan het hoofd van de Bonairiaanse delegatie.

Gedeputeerde Nina den Heyer, de vertegenwoordiger van de Tourism Corporation Bonaire Angelo Domacassé en de directeur van de Directie Samenleving en Zorg Silvana Janga-Serfilia hebben de deelnemers toegesproken. De deelnemers werden bedankt voor hun deelneming aan de wedstrijd, ze werden gemotiveerd om het beste van hun talenten te laten zien tijdens de wedstrijd en aangemoedigd om te schitteren en Bonaire op waardige wijze te vertegenwoordigen zoals de Bonairiaanse delegatie gewend is om te doen in het buitenland.

De wedstrijd vindt plaats op woensdag 28 juli en kan via live streaming gevolgd worden.

Arte di Palabra is een voordrachtwedstrijd in het Papiamentu voor jongeren in het voortgezet onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het betreft een jaarlijkse competitie en heeft als doel jong literair talent en Papiamentstalige jeugdliteratuur te ontwikkelen door middel van het voordragen van gedichten en het vertellen van verhalen. In het verleden is de delegatie altijd met prijzen teruggekeerd naar Bonaire.