Vacature Bedrijfsadviseur Bonaire

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers kunnen met hun vragen over zaken doen bij de KvK terecht. De KvK biedt deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers (en toekomstige ondernemers) over alle aspecten van het ondernemerschap. Tevens geeft de KvK gevraagd en ongevraagd advies aan overheden over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers op Bonaire en beheert het Handelsregister, waarin alle bedrijven en instellingen staan geregistreerd.

Voor de afdeling Business Information & Skills (BIS) zijn wij per direct op zoek naar een fulltime Bedrijfsadviseur (m/v)

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Verricht onderzoek en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van ondernemerschap(stimulering);

Bedenkt, organiseert en voert projecten, trainingen en evenementen uit die van toegevoegde waarde zijn voor ondernemers op Bonaire;

Begeleidt ondernemers bij het opstarten van een bedrijf in de ruimste zin van het woord (door het beantwoorden van vragen, coachen, etc);

Verantwoordelijk voor professionele externe communicatie via onze website en social media kanalen;

Vertegenwoordigt de KvK bij bepaalde externe overlegorganen m.b.t. ondernemerschap.

Wat bieden wij aan?

Een boeiende functie met veel verantwoordelijkheden;

Ruimte voor ideeën en verbeteringen in de werkzaamheden;

De mogelijkheid om creatief te zijn en een positieve impact te hebben op het gebied vanondernemerschap;

Onderdeel uitmaken van een kleine en dynamische organisatie in ontwikkeling;

Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?

WO werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfskunde en/of economie.

Ervaring in en affiniteit met het zelfstandig leiden van projecten, verrichten van onderzoeken enschrijven van beleidsstukken;

Klantgerichtheid, teamspeler zijn en resultaatgerichtheid;

Analytisch vermogen, uitstekende organisatievaardigheden en stressbestendigheid;

Creatief en affiniteit met geautomatiseerde systemen zoals WordPress, Canva en Adobe.

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands, Papiaments en Engels.

Herken jij jezelf in de volgende competenties: klantgericht, zelfstandig, verbindend, creatief, geen 8-5 mentaliteit, resultaatgericht en een harde werker? Misschien ben jij wel de persoon die we zoeken!

Solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te sturen naar [email protected] t.a.v. Cherethy Kirindongo. Sluitingsdatum van de vacature is 1 augustus 2021. Kijk voor meer informatie over de Kamer van Koophandel Bonaire op de website (www.bonairechamber.com) of Facebook-pagina van Bonaire Chamber of Commerce and Industry.

