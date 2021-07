Per 1 oktober gebruik van verboden plastic voor eenmalig gebruik niet toegestaan op Statia

STATIA – Per 1 oktober 2021 is het niet meer toegestaan ​​om de verboden losse plastic artikelen te gebruiken. Bedrijven hadden enkele maanden de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe afvalverordening die per 1 april 2021 van kracht werd en kregen ook de mogelijkheid om hun voorraad van de verboden artikelen tijdens de respijtperiode op te maken.

Door het gebruik per 1 oktober 2021 stop te zetten, zet het Openbaar Lichaam Sint Eustatius de volgende stap om de hoeveelheid afval op het eiland te verminderen en een schoner milieu te creëren voor bewoners en bezoekers. Belanghebbenden kregen een redelijke respijtperiode van twee (2) maanden om hun huidige voorraad wegwerpproducten op te gebruiken en een periode van zes (6) maanden om alle boodschappentassen voor eenmalig gebruik op te gebruiken.

De periode van 6 maanden eindigt op 1 oktober 2021 waarop alle resterende verboden items moeten worden vernietigd. De lijst met producten die aan beperkingen onderhevig zijn, zijn boodschappentassen voor eenmalig gebruik, plastic rietjes, plastic roerstaafjes, plastic keukengerei, plastic borden, plastic bekers, plastic soepkommen, plastic wattenstaafjes en plastic ballon confetti. Ook voedselcontainers en -bekers van piepschuim zijn verboden.