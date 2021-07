American Airlines gaat ook vluchten naar Bonaire uitbreiden

KRALENDIJK – American Airlines gaat de vluchten uit Miami, Florida naar Bonaire verder uitbreiden. Vanwege de hoge vraag voert American Airlines haar vluchten op naar 3 keer per week, waarbij zij een extra vlucht toevoegt op maandag.

Momenteel maakt American Airlines op zaterdag gebruik van een Airbus A319, maar in oktober gaat zij met een Boeing 737 vliegen. Dit betekent dat er 44 stoelen meer verkocht kunnen worden. Ook gaat de maatschappij haar vluchten in de winterperiode uitbreiden. Van 16 december 2020 tot 3 januari 2022 heeft zij dagelijkse vluchten naar ons eiland.

Na een lange periode zonder veel toeristische activiteiten zijn de twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Delta en American Airlines op 5 juni 2021 weer begonnen met vluchten naar Bonaire. De twee luchtvaartmaatschappijen vliegen momenteel twee keer per week op woensdag en zaterdag naar ons eiland. Onlangs werd aangekondigd dat Delta haar vluchten naar Bonaire gaat uitbreiden en vanaf 18 december 2021 tot 2 januari 2022 voert Delta dagelijkse vluchten uit naar Bonaire vanuit Altanta, Georgia.

‘Uitbreiding van vluchten is onderdeel van de Tourism Recovery Plan. Wij hebben ons heel erg ingespannen om de Amerikaanse markt te herstellen, omdat deze heel belangrijk is voor de toeristische sector op Bonaire. Deze markt geeft meer dan gemiddeld uit op ons eiland en wij zien mogelijkheden voor een doorontwikkeling van deze markt zodat wij ervan kunnen blijven profiteren’, aldus de gedeputeerde van toerisme Hennyson Thielman.

Er zijn vooruitzichten dat het komende seizoen een drukke periode wordt, waarbij ondernemers, elk in hun toeristische sector, positieve economische ontwikkelingen kunnen verwachten op ons eiland. Dit is het resultaat van de investeringen die gedaan zijn in het marketingteam in de Verenigde Staten om ons eiland beter te etaleren en te positioneren en ook van de samenwerking tussen de Tourism Corporation Bonaire, Bonaire International Airport en het Bonairiaanse eilandbestuur. Dit succes maakt deel uit van de Tourism Recovery Plan en bevestigt het snelle herstel van de industrie.