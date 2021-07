Video 30ste jubileum toeristenbureau Bonaire

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire vierde op 17 juli 2021 haar 30ste jubileum. Om dit te vieren is een unieke video gemaakt die de groei van het toerisme op Bonaire door de jaren heen laat zien.

Bonaire heeft zijn authentieke aspecten uit het verleden bewaard die tot op de dag van vandaag nog steeds op het eiland te zien zijn. Deze video belicht belangrijke attributen, zoals Fort Oranje, Mangazina di Rei, Slavenhutten, Zoutvlakten, Toeristen Bureau en meer, die tegenwoordig populaire toeristische bezienswaardigheden zijn geworden.

Naast de lokale gemeenschap en toeristen is ook het huidige team van TCB in beeld gebracht, die al jaren en tot op de dag van vandaag het drijvende mechanisme zijn.

“Met deze video willen we de pioniers in onze toeristenindustrie eren die onze ogen hebben geopend voor nieuwe mogelijkheden, degenen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Om te groeien, moet je soms stilstaan en terugkeren naar de oorsprong. We zijn dankbaar voor waar we nu staan, maar met een scherp oog voor de toekomst.” Aldus Cristely Cranston, Social Media & Product Development Coordinator bij TCB.