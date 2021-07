Opnieuw nest schildpadden op Bonaire uitgekomen

KRALENDIJK – Er is opnieuw een nest schildpadden uitgekomen. Het eerste nest op Bonaire. Het gaat om een nest aan de zuid-west kust. Eerder deze maand kwam al een nest uit op Klein Bonaire.

Er een telling gemaakt van de lege eierschalen. In totaal hebben 116 jongen het nest verlaten en zijn er 10 onvruchtbare eieren gevonden.

Het eerste nest op Klein Bonaire is op 12 juli uitgekomen. Het team van Seaturtle Conservation Bonaire (STCB) ontdekte het nest tijdens de patrouille. Ze telden daar 98 lege eierschalen. Eén schildpadje had de zee niet gehaald, maar 97 wel. Ook zijn er vier onvruchtbare eieren geteld, dus er zaten in totaal 102 eieren in dit nest. Tijdens de opgraving zaten er ook nog zeven schildpadjes in het nest en deze werden gelijk uitgezet.

Op het Plaza Resort Bonaire is er deze week een tweede nest gelegd op het strand.