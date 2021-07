Fundashon Alzheimer Bonaire start met Mem-beren

Op de foto is heel duidelijk te zien hoeveel plezier en liefde de MEM-beer geeft | Foto Fundashon Alzheimer Bonaire

Fundashon Alzheimer Bonaire heeft onlangs 2 MEM-beren als donatie ontvangen. Deze beer komt met een geluidsmodule waarop een familielid gedurende 20 seconden iets met zijn eigen stem kan inspreken.

Het idee is dat personen met dementie net als ieder mens liefde, genegenheid en steun nodig hebben. Wanneer dit contact er niet is zullen ze zich in de meeste gevallen zeer verdrietig, onrustig en onzeker voelen. Hun verzorgers doen hun uiterste best om dit gemis te vullen, maar helaas lukt het hen niet altijd om deze leegte en pijn weg te halen.

Door op de beer te drukken kan de opname beluisterd worden, en de persoon met dementie kan zelfs de stem van zijn geliefde herkennen. Dit geeft de persoon vreugde, rust, geborgenheid en zekerheid.

Het ligt in de bedoeling van het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire om meer van deze MEM-beren aan te schaffen, zodat ze meer mensen met dementie hiermee blij en gelukkig kunnen maken.

Het bestuur is mevr. Doornik zeer erkentelijk voor het feit dat zij deze MEM-beren heeft geïntroduceerd, alsook voor haar donatie.