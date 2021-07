Publieke Gezondheid wijst op belang van tweede coronaprik

KRALENDIJK – Het is volgens de afdeling Publieke Gezondheid belangrijk dat inwoners die al de eerste coronaprik hebben gehad de tweede prik ook nemen. Vooral nu de deltavariant, die veel besmettelijker en ziekmakender is, in de wereld snel oprukt.

Een volledig gevaccineerde persoon heeft de eerste en de tweede coronaprik gehad. Deze persoon kan nog wel besmet raken, maar is veel beter beschermd tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname dan een persoon die maar 1 prik gehad heeft.

Op Bonaire heeft 80% van de doelgroep van 18-plussers de eerste coronaprik prik gehad, en heeft 64,8% van deze groep twee prikken gehad. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft 20% de eerste prik gehad.

Ongeveer 15% van de volwassenen heeft de tweede prik nog niet gehaald. Daarom roept de afdeling Publieke Gezondheid inwoners die al één keer zijn geprikt op om ook de tweede coronaprik te halen.

Een volledig gevaccineerde persoon die twee weken na de tweede prik nauw contact had met een besmette persoon, hoeft niet meer in quarantaine te gaan. Volledig gevaccineerde inwoners hoeven als ze vanuit Bonaire naar Aruba of Curaçao reizen zich niet te laten testen.

Alle inwoners die de tweede coronaprik nog niet hebben gehaald en nog geen afspraak daarvoor hebben, kunnen gratis 0800 0900 bellen voor een afspraak. Ze kunnen ook op zaterdag zonder afspraak binnenlopen bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas om de prik te halen. Daarbij moeten ze de vaccinatiekaart meenemen, dan kan de tweede prik op de kaart worden bijgeschreven.