Arts Luinstra Passchier: delta variant is op het eiland

KRALENDIJK – Dr. Luinstra Passchier laat via een videoboodschap aan de inwoners van Bonaire weten dat de deltavariant van het covid-19 virus ook is gevonden tussen de testuitslagen op Bonaire.

“Ik kan u meedelen dat de delta variant van het coronavirus is gearriveerd op Bonaire. We kunnen nu de varianten van het virus in het laboratorium op Aruba laten onderzoeken. Daar is gebleken dat in de afgelopen week 16 monsters zijn onderzocht. Het merendeel betreft de deltavariant en een enkele alfavariant (de Britse). Meer informatie krijgt u later deze week.” Aldus Passchier.

De deltavariant van het Covid-19 virus verspreidt zich op dezelfde manier via druppels, maar is veel besmettelijker. We zien vaker andere klachten vooral hoofdpijn, en we zien minder vaak klachten als vaak hoesten en reuk/smaakverlies. Mensen die niet gevaccineerd zijn of maar 1 prik hebben gehaald kunnen ernstiger ziek worden door de deltavariant. Ze hebben ook een grotere kans om in het ziekenhuis te belanden. De testen die we gebruiken kunnen de deltavariant goed aantonen.

Het is van groot belang dat nog meer mensen zich laten vaccineren. En dat mensen die maar 1 prik hebben ook de tweede prik halen. Met de coronaprik voorkom je juist bij de deltavariant dat je bij besmetting ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Als u klachten heeft, blijf thuis, bel 0800 0800 en maak een afspraak om te testen.