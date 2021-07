Vacature Senior Medewerker Handelsregister/ Beleidsadviseur Bonaire

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die het Handelsregister beheert, waarin alle bedrijven en instellingen staan geregistreerd en vertegenwoordigt ook de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire. Ondernemers kunnen met hun vragen over zaken doen bij de KvK terecht. De KvK geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers op Bonaire. De KvK is per direct op zoek naar een:

Senior medewerker Handelsregister/beleidsadviseur (m/v)

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Controleert en fiatteert handelsregistertransacties binnen de geldende wet- en regelgeving; voert in voorkomende gevallen ook dergelijke transacties uit;

Het aanspreekpunt voor externe partijen, zoals notarissen en advocaten, m.b.t complexe juridische vragen en dossiers uit het handelsregister;

Draagt zorg voor het onderzoeken, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van ondernemerschap, innovatie, economische ontwikkeling en overige(juridische) thema’s;

Stelt documenten terzake op die namens de KvK extern gebruikt kunnen worden;

Vertegenwoordigt de KvK bij bepaalde externe werkgroepen en overlegorganen.

Wat bieden wij aan?

Een boeiende functie met veel verantwoordelijkheden;

Ruimte voor ideeën en verbeteringen in de werkzaamheden;

De mogelijkheid om positieve impact te hebben op het gebied van ondernemerschap.

Een klein dynamische organisatie in ontwikkeling;

Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?

WO werk- en denkniveau in een juridische richting;

Ervaring in en affiniteit met het verrichten van (juridische) onderzoeken en schrijven van beleidsstukken;

Accuraat, flexibel en stressbestendig;

Affiniteit met geautomatiseerde systemen;

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands,Papiaments en Engels.

Herken jij jezelf in de volgende competenties: onderzoekend, accuraat, klantgericht, standvastig en een harde werker? Misschien ben jij wel de persoon die we zoeken!



Solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te sturen naar [email protected] t.a.v. Cherethy Kirindongo. Sluitingsdatum van de vacature is 1 augustus 2021. Kijk voor meer informatie over de Kamer van Koophandel Bonaire op de website (www.bonairechamber.com) of Facebook-pagina van Bonaire Chamber of Commerce and Industry.

Meer vacatures: