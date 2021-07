Wordt mislukte rotonde nu toch weer gewone kruising?

De nieuwe constructie op de Kaya Amsterdam leidt tot de nodige vragen van weggebruikers. De overheid hult zich, zoals te doen gebruikelijk, in stilzwijgen. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Weggebruikers op Bonaire tasten zoals gebruikelijk weer geheel in het duister over de plannen die de overheid heeft met cruciale infrastructuur op het eiland.

Daar waar door gedeputeerde Kroon en directeur R & O, Roy Martina, eerder werd gesproken over een nieuw ontwerp voor de mislukte rotonde op de kruising tussen de Kaya Amsterdam en de Kaminda Djabou, lijkt nu het voornemen om van de weg weer gewoon een rechte weg te maken.

Op zaterdag werd, onder meer naar aanleiding van een foto op Facebook Forum “Bonaire Durf te vragen” gevraagd of iemand bekend was met de plannen, gezien het feit dat de afgelopen dagen werkzaamheden werden verricht op de Kaya Amsterdam, waarbij een nieuwe constructie wordt aangebracht. De post bracht een lawine van commentaar teweeg.

Een Facebook post van Josslyn Teffer-Martinus op Facebook, waar de nieuwe constructie vanuit de lucht te zien is, leidde zaterdagmorgen tot een enorme hoeveelheid reacties.

Tijdelijk

Het Antilliaans Dagblad citeert in haar editie van zaterdagmorgen Martina, waarbij de R&O directeur aangeeft dat het zou gaan om een tijdelijke oplossing, hoewel van tevoren niet aangegeven kan worden hoe lang dat tijdelijk is. “Het zou ook wel 5 jaar kunnen duren”, aldus Martina volgens de Nederlandstalige ochtendkrant. De krant tekent ook uit de mond van Martina op, dat de herstelde doorgaande weg vóór de eerste schooldag na de zomervakantie klaar zou moeten zijn.

Informatie

Het valt elke keer op dat het bestuurscollege het compleet af laat weten als het gaat om openheid en transparantie over haar plannen. Hoewel gedeputeerde Kroon, bijgestaan door de R & O directeur in april jl. beloofde ‘maandelijks’ een update te geven van de vorderingen met wegenherstel, is het bij zeggen en schrijven gebleven bij die ene persconferentie.

Inwoners van het eiland, die collectief verontwaardigd zijn over het gebrek aan vorderingen met wegenherstel werden ook al niet veel wijzer van het bezoek van staatssecretaris Raymond Knops of Minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen. Knops verwees gretig naar collega Van Nieuwenhuizen voor verdere informatie over ‘haar portefeuille’, terwijl de Minister zelf niet veel verder kwam dan weer terug te verwijzen naar het Bestuurscollege, dat verantwoordelijkheid draagt voor het wegenherstel.