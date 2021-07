Bubbel voor reizen volledig gevaccineerde inwoners tussen ABC-eilanden nog geldig

Kralendijk – Volledig gevaccineerde inwoners van de ABC–eilanden hoeven nog steeds geen PCR test of antigeentest te doen als ze tussen deze eilanden reizen maakt het Openbaar Lichaam Bonaire bekend. Deze reizigers moeten wel de Gezondheidsheidsverklaring van hun bestemming invullen. Niet gevaccineerde inwoners van de ABC- eilanden die tussen deze eilanden reizen, moeten binnen 72 uur voor aankomst op Bonaire een PCR test doen. Ook moeten ze de Gezondheidsverklaring van hun bestemming invullen.

Bonaire onderscheidt vanaf zaterdag 17 juli 2021 vier risiconiveaus voor landen. De afdeling Publieke Gezondheid en de Gezaghebber houden het aantal besmettingen op het eiland en de zustereilanden goed in de gaten. Als het nodig is worden de reisvoorwaarden voor reizigers binnen de bubbel aangepast. Maar dat is nu niet aan de orde. Sint-Maarten wordt gezien als een hoog-risico-land.