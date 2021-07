Ook Cruise Association oefent druk uit op Bestuurscollege

Kralendijk- De positie van het bestuurscollege op Bonaire is niet te benijden als het gaat om het uitstippelen van de toekomstige koers van het cruisetoerisme op het eiland.

Veel inwoners en ook wel belangenorganisaties lijken te verwachten dat de overheid een meer restrictieve koers zal gaan varen als het gaat om het cruisetoerisme en haar impact op het eiland. Gedeputeerde Hennyson Thielman liet in een recente persconferentie weten zich te willen houden aan hetgeen in het Tourism Recovery Plan is vastgelegd. Daarin staat onder meer te lezen dat er wordt gestreefd naar een betere spreiding van cruisetoerisme, het aantrekken van een hoger segment aan cruiseschepen en een hogere belasting per cruisepassagier, de zogenaamde Head Tax.

Een aantal belanghebbende binnen de toeristensector, inmiddels vertegenwoordigd in de nieuwe Bonaire Cruise Tourism Association (BCTA) denk daar duidelijk anders over. De organisatie stuurde daarover een zogenaamde ‘brandbrief’ naar het BC.

Heropening

De BCTA stelt in haar brief ondermeer een (her-)opening van de cruise branche op Bonaire te willen, zoals de sector deze kent. “Niet hetgeen wat beschreven staat in het recovery plan of zoals gecommuniceerd is naar de pers tijdens het bezoek van de ‘delegatie Thielman’ aan Miami”, schrijft de organisatie. De BTCA schrijft ook dat het plan van de gedeputeerde neerkomt op een ‘liquiedatieplan’ en niet een herstelplan.

Ook schrijft de BTCA: “Bij het “recovery” plan heeft de overheid geen overleg gepleegd met de sector waardoor er veel elementen in staan die niet werkbaar of realistisch zijn. De plannen betreffende cruise in het recovery plan zijn geenszins gebaseerd op valide onderzoek, niet wetenschappelijk onderbouwd en sluiten niet aan bij het strategic tourism master plan(STMP) 2017-2027.

Schade

De belangenorganisatie zegt dat zij verontrustende verhalen hoort van de cruisesector in het buitenland. “De delegatie Thielman heeft wel degelijk punten uit het ongefundeerde “recovery plan” aangehaald in Miami. Dit zorgt voor onnodige commotie bij gewaardeerde partners”, aldus de BCTA.

De BCTA zegt dan ook dat het bezoek van de delegatie onder gedeputeerde Thielman veel economische schade gaat veroorzaken. “Cruise lines, klein en groot, zijn Bonaire na het bezoek van delegatie Thielman aan Miami aan het heroverwegen”, zo stelt zij.

Steun

De initiatiefnemers achter de BCTA zeggen dat er veel belangstelling is zich bij de organisatie aan te sluiten. “Tot op heden waren er in de cruise sector op Bonaire alleen verenigingen die één onderdeel van de cruise sector vertegenwoordigden zoals: TAB(Taxi), BACCA(Bonaire arts and crafts cruise market), BEA(Bonaire Explorer Association), BPA(Bonaire Port Association). Gesprekken om de leden van de losse verenigingen te verenigen en ondernemers die geen onderdeel zijn van een van de bovenstaande verenigingen zijn afgelopen jaar positief verlopen. Vanuit de wens om als sector één verenigde stem te hebben is BCTA recent opgericht”, laat de organisatie weten. De organisatie zelf verwacht vóór de start van het normale cruise seizoen zo’n 150 leden te hebben.