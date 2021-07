Visser Andy Serberie redt twee duikers

Serberie kreeg uit handen van korpschef Jose Rosales en Edwin van der Giessen een erkenning

KRALENDIJK – De lokale visser Andy Serberie heeft twee afgedreven scubaduikers gered uit zee. Dit gebeurde woensdagmorgen rond 11 uur in het zuiden ter hoogte van Red Slave, bij de vissers bekend als Peleké.

Deze duikplaats staat bekend om zijn vaak sterke aflandse stromingen. De duikers waren 2 kilometer uit de kust gedreven. Serberie was in dezelfde buurt aan het vissen en was volgens eigen zeggen alert op zijn omgeving vanwege zijn sinds anderhalve week vermiste collega-visser.

Toen Serberie iets roods op zee zag drijven op het water ging hij er meteen op af. Dichterbij gekomen zag hij twee duikers die ver van de kust waren en die hulp zochten om terug te keren naar de kust. De duikers waren vermoeid maar aanspreekbaar. Serberie heeft de duikers een stuk touw gegeven die ze vast konden houden en heeft ze veilig en wel terug gesleept naar de kust.

Voor de heldendaad heeft zowel het korps politie als het toeristenbureau Serberie bedankt en erkend als ambassadeur van Bonaire. Andy heeft een gouden medaille gekregen en een cadeau namens TCB, Karels’ Beach Bar & Restaurant en een overnachting bij Plaza Beach Resort & Casino.