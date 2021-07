Vacature Kroegtijger/Barman Bonaire

Hillside is HET familie resort van Bonaire. Iedereen is hier welkom voor een heerlijk dagje bij het zwembad, lekkere lunch, goed diner of een gezellige borrel aan de bar!

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar: Kroegtijger/ Barman (M/V) (20 uur/week)

Wat zoeken wij?

Als Kroegtijger/ Barman is jou glas altijd halfvol, net zoals de glazen van onze gasten! De bar kent geen geheimen voor jou en de cocktailkaart heb je binnen mum van tijd onder de knie. Je bent een echt sociaal dier dat ervan geniet om onze gasten de beste tijd te bezorgen.

Wat bieden wij?

Goed salaris!

Veel ruimte voor eigen inbreng

Goede doorgroeimogelijkheden

Altijd een warme maaltijd

Interesse? Wacht dan niet langer en maak een filmpje (maximaal 60 sec) en waarin je vertelt waarom jij onze nieuwe teammember bent!! en stuur deze naar +599 780 2474.

Of stuur je motivatie naar [email protected]

