Minister Van Nieuwenhuizen krijgt kritische vragen over de wegen op Bonaire

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bracht van 12 tot 14 juli een werkbezoek aan Bonaire. Gisteren gaf de minister het startsein voor de aanleg van het Galileo Sensor Station voor het Europese wereldwijde satelliet navigatiesysteem Galileo. Daarnaast bezocht Van Nieuwenhuizen een aantal andere infrastructuurprojecten op Bonaire zoals de haven en het vliegveld. Het was de eerste keer dat Van Nieuwenhuizen op het eiland was. Gistermiddag stond de minister de pers te woord, die enkele kritische vragen stelden over de infrastructuur op Bonaire.

Tijdens haar werkbezoek bezocht de minister onder andere Bopec, de haven, WEB en de luchthaven van Bonaire. Ook benadrukte Van Nieuwenhuizen de goede banden met de gezaghebber. De minister gaf aan ontzettend onder de indruk te zijn wat er op Bonaire gebouwd wordt. Van Nieuwenhuizen noemt Bonaire een ‘booming business’. Als voorbeeld noemde de minister haar bezoek aan WEB, waar Van Nieuwenhuizen de nieuwe fabriek bezocht. “Anderhalf jaar geleden was hier nog niets”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Haar indruk van het eiland is dat er grote verschillen zijn. Op de luchthaven is veel werk verricht en deze ligt er dan ook prachtig bij, volgens de minister. Van Nieuwenhuizen noemt de brandweerwagens de meest indrukwekkende die de minister ooit in haar carrière heeft gezien. Maar Van Nieuwenhuizen zag ook veel plekken op het eiland waar nog veel verbeterd moet worden. Verbetering van alle wegen op Bonaire is het doel. Inmiddels is er een prioritering gemaakt voor de wegen die het het hardst nodig hebben. Dit zijn de zeven of acht projecten die nu in uitvoering zijn. Van Nieuwenhuizen benadrukt dat Nederland kennis en financiële middelen ter beschikking stelt hiervoor. De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door de mensen die de projecten coördineren.

Infrastructuur op Bonaire

Op de vraag wat de minister vindt van het tempo waarin het onderhoud aan de wegen op Bonaire wordt aangepakt geeft de minister aan dat er uitgebreid gesproken is met de gezaghebber hierover. Daarnaast heeft Van Nieuwenhuizen gesprekken gehad met bewoners van het eiland, die de wegen dagelijks gebruiken. De minister geeft aan dat er vanuit Nederland financiële middelen ter beschikking zijn gesteld en ziet dat er ook hard gewerkt wordt. De aanlooptijd voorafgaand aan de start van de projecten heeft langer geduurd omdat er gezocht is naar een goede oplossing voor het herstel van de wegen, zodat problemen niet na een paar jaar weer terugkeren.

Van Nieuwenhuizen bezocht ook het project in Rincon, waar momenteel het asfalt vernieuwd wordt. De minister benadrukte nogmaals dat de komende projecten in één keer goed aangepakt moeten worden. Hiervoor zijn mensen vanuit Nederland betrokken voor het delen van kennis. Van Nieuwenhuizen heeft er vertrouwen in dat Bonaire op de goede weg is en dat er heel hard wordt gewerkt.

Op de vraag van de pers wie er opdraait voor de kosten voor het aanpassen van de te kleine rotonde aan de Kaya Amsterdam gaf Van Nieuwenhuizen geen antwoord. De minister gaf aan niet in te gaan op individuele projecten, de financiële middelen zijn in totaliteit beschikbaar gesteld, het is aan het Openbaar Lichaam om dat soort zaken te beoordelen, aldus de minister.

Daarnaast werd er gevraagd of bepaalde wegen op Bonaire in aanmerking kunnen komen als rijkswegen, waar de Nederlands overheid verantwoordelijk voor is. De minister gaf aan dat voor de categorisering van wegen veel regels gelden. Op Bonaire is een stuurgroep hiervoor verantwoordelijk, zij werken hieraan maar de uitkomst van hun bevindingen is nog niet bekend.

Galileo Sensor Station

Gisteren gaf Van Nieuwenhuizen ook het startsein voor de aanleg van het Galileo Sensor Station dat op het WEB-terrein bij Barcadera wordt gebouwd. Bonaire komt daarmee echt op de wereldkaart te staan, volgens de minister. Het Galileo-project is het grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden. Het is een wereldwijd civiel satellietnavigatiesysteem dat is ontwikkeld door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Europese Commissie. Galileo is sinds 2018 operationeel en omvat tientallen kunstmanen en grondstations.

Op de vraag van Bonaire.nu wat dit inhoudt voor de lokale werkgelegenheid geeft Van Nieuwenhuizen aan dat voor de bouw van het station lokale aannemers worden gecontracteerd. Voor de werkzaamheden binnen het station worden internationale wetenschappers aangetrokken die op Bonaire komen wonen. Zij geven geld uit op het eiland in bijvoorbeeld restaurants en winkels. Daarnaast moet het station ook beveiligd en schoongemaakt worden, wat de lokale werkgelegenheid ten goede komt. Ook is het een mooie kans voor jonge Bonairianen, die een technische opleiding hebben gevolgd, om op Bonaire aan de slag te gaan bij het station.