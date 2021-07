Minister van Nieuwenhuizen bezoekt BIA

KRALENDIJK – Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een bezoek gebracht aan Bonaire International Airport (BIA). Dit deed zij woensdag 14 juli.

De delegatie, bestaande uit o.a. de gezaghebber van Bonaire, de heer Rijna, DG Mobiliteit IenW, Kees van der Burg en Coördinerend Manager Cariben IenW Marjan van Giezen, liet zich door BIA informeren over de uitdagingen en de plannen die de luchthaven heeft.

Zo moeten platformen worden verplaatst en uitgebreid om aan de internationaal gestelde normen te voldoen. Minister van Nieuwenhuizen gaf aan dat vanuit IenW de veiligheid van de luchtvaart voorop staat, daaraan kan IenW een financiële bijdrage leveren. De luchthaven heeft daarnaast te maken met een toenemend aantal vluchten en de capaciteit van de terminal is te beperkt om het grote aantal passagiers goed te kunnen verwerken.

Een ander project van BIA is de vervanging van de baanverlichting omdat deze aan het einde van zijn levensduur is. In een presentatie werd het masterplan met de toekomstige ontwikkelingen om de groei van het aantal vluchten en passagiers op te kunnen vangen toegelicht.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding op de luchthaven. Minister van Nieuwenhuizen bekeek hierbij de nieuwe uitbreiding van de vertrekhal en werd rondgeleid langs de beoogde uitbreidingslocaties uit het masterplan. De brandweer van Bonaire (BKCN) stond ook op het platform van BIA met twee crashtenders om een toelichting te geven over hun taak op de luchthaven. De taak van BKCN is bijzonder omdat zij zowel de brandweer voor het eiland zijn als ook voor de luchthaven.

Daarna werd gekeken naar de tool die door NACO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ontwikkeld. Deze tool die o.a. uit akoestische regenmeters en een rekenprogramma bestaat is ontwikkeld om de hoeveelheid regen op de startbaan te kunnen berekenen. BIA is binnenkort verplicht de hoeveelheid water op de baan door regen te rapporteren aan piloten zodat zij daarmee rekening kunnen houden tijdens het starten of landen.

Het bezoek werd afgesloten met de overhandiging van een baanlamp door de Minister aan de COO van BIA, Onno de Jong, als symbolische start van het project ter vervanging van de baanverlichting. Dit project wordt onder leiding van Rijkswaterstaat uitgevoerd.