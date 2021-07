Mangazina di Rei ontvangt Blue Destination-certificaat

Danilo Christiaan, directeur van Mangazina di Rei nam de certificatie in ontvangst uit handen van gedeputeerde Nina den Heyer.

KRALENDIJK – Cultureel Centrum Mangazina di Rei heeft het Blue Destination-certificaat ontvangen. Om in aanmerking te komen moest de organisatie enkele aanpassingen maken om duurzamer te worden.

Tijdens de Covid-19 periode heeft Mangazina di Rei de tijd genomen om alle procedures en methoden te implementeren die vereist zijn om te kunnen voldoen aan de vastgestelde criteria. Danilo Christiaan en Izain Mercera van Mangazina di Rei innoveren verder om ook de derde ster binnen te slepen.

Gedeputeerde Den Heyer overhandigde het certificaat: “Ik feliciteer Mangazina di Rei, zeker omdat deze non profit de eerste organisatie is die erin is geslaagd is deze certificatie te krijgen. Mangazina di Rei is een voorbeeld in het culturele veld van ons eiland en ik ben ervan overtuigd dat binnenkort ook de derde ster volgt!”

Naast de gedeputeerde waren Miles Mercera van de Tourism Corporation Bonaire en Cherety Kirindongo van de Kamer van Koophandel Bonaire aanwezig om woorden van felicitatie en motivatie te richten aan Mangazina di Rei.