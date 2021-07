Testen blijft voorlopig verplicht voor reizigers uit Nederland naar Bonaire

KRALENDIJK – Op Bonaire is besloten dat het testen voorlopig verplicht blijft voor reizigers uit Nederland naar Bonaire. Reizigers vanaf 13 jaar uit Nederland die naar Bonaire gaan, moeten bij vertrek een negatief NAAT – PCR test overleggen die maximaal 24 uur oud is. Ook kan gekozen worden om een negatief NAAT (PCR) test te overleggen, de test moet maximaal 72 uur oud bij aankomst op Bonaire zijn. Als de reizigers uit Nederland op het eiland aankomen moeten ze meteen een antigeen test doen, de uitslag moet negatief zijn.

Voor reizigers vanaf 0 jaar uit Nederland moet bij aankomst op het eiland een Gezondheidsverklaring worden getoond. De verklaring kan op www.bonairecrisis.com worden ingevuld.

Nederland is voor Bonaire een hoog risicoland. Reizigers uit Nederland kunnen het digitale coronabewijs (Digitaal Corona Certificaat, DCC) gebruiken voor hun reis naar Bonaire. Het wordt reizigers aangeraden om hun testresultaat uit te printen of het digitaal bij zich te hebben. Als de DCC door technische problemen niet gelezen kan worden, en een reiziger geen papieren of digitaal testresultaat heeft, moet hij zich toch nog laten testen of in quarantaine gaan.

Een reiziger die bij aankomst geen negatief testresultaat kan tonen, loopt het risico 10 dagen op eigen kosten in quarantaine te moeten. Dat is de situatie van dit moment. De reiziger gaat in quarantaine op een plaats die door de gezaghebber is aangewezen. Na 5 dagen kan de reiziger in zo’n geval bij de GGD een PCR-test doen. Als de test negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden.

De situatie rondom COVID-19 verandert steeds. Zie voor het laatste nieuws over de ontwikkelingen op Bonaire: www.bonairecrisis.com.