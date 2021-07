Vacatures Zelfstandig Werkend Kok en Afwasser Bonaire

The Beach heeft de perfecte plek aan zee waar je heerlijk geniet van Bonaire. Met de voetjes in het zand en een cocktail in je hand terwijl de zon langzaam in de zee zakt. Bij uitstek de locatie voor een lekker lunch of diner.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Een enthousiaste en gemotiveerde zelfstandig werkend kok, full- of parttime. (M/V)

Afwasser (M/V)

Wat wij te bieden hebben?

Een gezellig, jong team en een ontspannen sfeer welke bij een Beach Restaurant hoort;

In overleg zijn er ontbijt, lunch en diner mogelijkheden;

We bieden je zeker een goed salaris en vragen hiervoor jouw creatieve inbreng. Tevens hanteren we fatsoenlijke werktijden en uren.

Heb je interesse? Dan kijken wij uit naar jouw reactie! Mail naar [email protected] of kom gezellig langs.

