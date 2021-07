Vacature Algemeen Directeur Bestuurder Bonaire

In de nieuwe, verzelfstandigde stichting Sentro Akseso Boneiru wordt vanaf 1 januari 2022 het Centrum Jeugd en Gezin (SHIF) samengevoegd met het wijkteam, maatschappelijke ondersteuning en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de lokale overheid.

Het betreft een organisatie die dient als integraal voorportaal in het sociaal domein Bonaire en bedoeld voor alle doelgroepen van 0-100 jaar. De nieuwe stichting heeft tussen de 50 en 60 medewerkers en richt zich op Maatschappelijk- en welzijnswerk, Wijk- en buurt ontwikkeling, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd- en Gezinswerk en Preventie. De dagelijkse operatie staat onder leiding van een directeur/bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

De Directeur is het boegbeeld van de nieuwe organisatie. In de zorg- en welzijn sector is de afgelopen jaren veel veranderd. De transformatie naar een meer ketengerichte aanpak staat voorop.

Kerntaken zijn, onder andere:

Het implementeren en verder ontwikkelen van een structuur waarmee vroegtijdig sociale- en wijkproblematieken gesignaleerd worden en het bieden van preventieve hulp;

Het uitdragen en operationaliseren van de visie die gezamenlijk is ontwikkeld;

De Directeur is een ervaren change manager en in staat verschillende organisaties met eigenheid en cultuur samen te voegen tot één krachtige organisatie met een breed gedragen ontspannen en professionele cultuur;

De ontwikkeling van de medewerkers en de versterking van de kwaliteit van dienstverlening.

Van de nieuwe clusterorganisatie wordt verwacht dat ze zich als ondernemende partnerorganisatie opstelt. Zowel ten aanzien van de lokale- als de rijksoverheid. Veldgovernance en burgerparticipatie zijn hierbij belangrijk. De focus is intersectoraal waaronder ook samenwerking met justitie. Jeugdgezondheidszorg gaat een belangrijkere rol spelen.

Naast de verwijsfunctie moet er een stevige verbinding gaan komen met het sociaal domein. De directeur is als manager verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en realisatie van doelen in het zorgcontract. Voorzitter van het managementteam bestaande uit 4 teamleiders die ieder verantwoordelijkheid hebben over een team met doelen en resultaatgebieden. Is budgetverantwoordelijk en zorgt voor het optimaal organiseren van de verschillende subsidiestromen van de betrokken ministeries en de lokale overheid.

Functie eisen:

Academisch werk- en denkniveau;

Achtergrond in de het sociaal domein en jeugdgezondheidszorg;

Heeft ruime kennis van de Bonairiaanse samenleving en is cultureel sensitief;

Beheersing van Papiaments en Nederlands is een must;

Denkt vanuit mogelijkheden en stuurt op te behalen resultaten voortvloeiend uit het zorgcontract;

Neemt medewerkers mee, laat ze groeien, geeft ruimte, coacht en faciliteert.

Heeft het belang van cliënten hoog in het vaandel staan;

Betrokken en bevlogen.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun motivatiebrief en cv tot uiterlijk 18 juli 2021 sturen naar [email protected]. Heeft u vragen dan mogen deze gericht worden aan [email protected] t.a.v. Mevrouw Lisman. Een referentiecheck en assement maken deel uit van de procedure.

Meer informatie en functies is te vinden op www.balancecaribbean.com.

