TCB benoemt Robertico Croes tot Strategisch Adviseur Toerisme

KRALENDIJK – Kort na de aanstelling van een nieuwe directeur, Miles Mercera, kondigt Tourism Corporation Bonaire (TCB) nu ook de benoeming aan van Dr. Robertico R. Croes tot Strategisch Adviseur Toerisme.

Croes brengt meer dan 40 jaar ervaring in toerisme en buitenlandse zaken met zich mee in zijn nieuwe rol. Naast zijn positie bij TCB is Croes professor en als Associate Dean en directeur verbonden aan het Dick Pope Sr. Institute for Tourism Studies van het Rosen College of Hospitality Management van de University of Central Florida.

“Het is een opwindende tijd om bij te dragen aan de toeristische strategie voor Bonaire, aangezien het eiland niet alleen lijkt te herstellen, maar ook zijn positionering als bestemming wil vernieuwen”, aldus Croes. “Ik ben vereerd dat ik mijn expertise kan inzetten om Bonaire en de lokale economie in een positieve richting te sturen, terwijl het eiland meer bekendheid in nieuwe segmenten krijgt.”

Croes publiceerde vier boeken over toerismebeheer in warmwater-eilandbestemmingen, toerisme en armoedebestrijding, de uitdagingen waarmee kleine eilandbestemmingen worden geconfronteerd en de toepassing van vraagmodellen op een kleine economie. Croes zal in december 2021 zijn vijfde boek publiceren, getiteld ‘Small Island and Small Destination Tourism’. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan tal van andere boeken, meer dan 130 gepubliceerde werken uitgegeven, meer dan 30 brancherapporten uitgebracht en presentaties over deze onderwerpen gegeven over de hele wereld. Croes heeft ook tal van landen geadviseerd, waaronder Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Brazilië, Aruba, Curaçao, Bonaire, Grenada, Italië en de Verenigde Staten.

Sinds hij promoveerde aan de Universiteit Twente, heeft Croes talloze artikelen gepubliceerd in verschillende toeristische tijdschriften, waarvan hij bij vier functioneerde als redactielid. Croes is ontvanger van de Thea Sinclair Award (2015 en 2018), de 2015 UCF Research Incentive Award (RIA), 2015 Best Graduate Student Research Paper, gepresenteerd op het 32e International Association of Hospitality Financial Management Education Research Symposium van de New York University, N.Y., en verschillende andere prijzen.