Eerste zeeschildpadden van het seizoen uitgekomen op Klein Bonaire

KRALENDIJK – Het eerste schildpaddennest van dit seizoen is uitgekomen. Dit gebeurde op Klein Bonaire. Het gaat om een loggerhead schildpad.

Het nest werd vanmorgen ontdekt door het team van Seaturtle Conservation Bonaire (STCB) tijdens de patrouille. “Toen we het nest uitgroeven, nadat het was uitgekomen, telden we 98 lege eierschalen. Eén schildpadje heeft de zee niet gehaald, maar 97 wel. We hebben ook vier onvruchtbare eieren geteld, dus er zaten in totaal 102 eieren in dit nest. Tijdens de opgraving zaten er ook nog zeven schildpadjes in het nest en deze werden gelijk uitgezet. Wat een goede start van het broedseizoen!” aldus STCB-manager Kaj Schut.

Vrijwilligers van STCB gaan elke maandag, woensdag en vrijdag om half 8 naar Klein Bonaire om de nesten te monitoren. Inwoners en bezoekers kunnen zich aanmelden om mee te gaan via de email [email protected] Het bezoek aan Klein Bonaire neemt drie tot vijf uur in beslag.