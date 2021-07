FNV gaat mogelijk rol gaan spelen in Caribisch Nederland

Edwina Molina is één van de drijvende krachten achter de nieuwe initiatiefgroep

Kralendijk- De Nederlandse vakbond FNV gaat mogelijk ook een rol spelen in Caribisch Nederland. De wens komt voort uit een interne bezinning over een mogelijke betrokkenheid bij Caribisch Nederland en anderzijds de wens van een aantal lokale voortrekkers, die betrokkenheid van een sterke vakbond zoals de FNV nodig achten.

Reeds vijf jaar geleden nam Imelda Tjon Fo, zelf oorspronkelijk afkomstig uit Suriname, het initatief voor een Werkgroep Caribbean. Nu een advies, alweer uit 2019, stelt dat er in feite geen belemmeringen zijn voor de FNV om ook actief te zijn op de eilanden van Caribisch Nederland, pakt een lokale initiatiefgroep de draad op met het starten van een handtekeningenactie.

Edwina Molina, één van de drijvende krachten achter het initiatief legt uit waaorm de FNV naar haar mening actief moet worden in de Nederlands Caribische gemeenten. “Gezien de ontwikkelingen op Bonaire waar de problemen onder de senioren/gepensioneerden en jongere werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden eerder toe- dan afnemen, is de realisatie van een FNV afdeling van cruciaal belang”.

Andere betrokkenen achter de lokale initiatiefgroep zijn Rechendell Emerenciana, Erich Perigolt Monte, Eurich Paulina i Mirchonella Winklaar.

Problemen

Als het gaat om de genoemde problemen wijst Molina op diverse zaken. “Al bij de zoektocht naar werk, worden sollicitanten lokaal maar al te vaak geconfronteerd worden met een onjuiste bejegening. Zo ontbreekt er een sollicitatiecode ter waarborging van een transparante selectieprocedure”. Volgens Molina hebben veel werkzoekenden, waaronder een aantal ondergetekenden, hebben aan den lijve ondervonden hoe het gebrek aan een sollicitatiecode hen fors heeft benadeeld.

Ook wijst Molina op het feit dat part time werken nog nauwelijks een optie is op de eilanden en zelfs een 36 urige werkweek formeel nog geen feit is. “Velen voelen geen sociale veiligheid op de werkvloer. Het wordt tijd dat wij een spreekbuis hebben op de eilanden die op kan komen voor de belangen van alle werkenden op het eiland, en op een andere manier dan dat tot nog toe gebeurt”.

Molina wijst ook op het feit dat gepensioneerden op de eilanden nauwelijks een organisatie hebben die voor hen opkomt. “En juist voor hen is het zo verschrikkelijk hard nodig”, aldus Molina.

Concurrentie

Volgens de intiatiefgroep is het niet de bedoeling om andere vakbonden in de wielen te rijden. “Integendeel, de FNV wil juist samenwerken met bestaande bonden zoals de STrAf en de ABVO, maar wij denken wel dat een lokale afdeling van de FNV een belangrijke meerwaarde kan hebben”, zegt Molina.

“Zeker op het terrein van de overheidssector lijken de vakorganisaties in Caribisch Nederland gaandeweg de wegen voor optimale behartigen van de ledenbelangen in alle landen van het Koninkrijk wel gevonden te hebben. Dat is echter voor de marktsector geheel anders. Daarom is er wel degelijk behoefte aan ondersteuning van de vakbonden in Caribisch Nederland (BES eilanden) door de FNV”, zo staat te lezen in het eindrapport dat door het bureau ProFacto werd opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking door de FNV met lokale vakorganisaties in Caribich Nederland.