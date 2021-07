Column deel 10: Hé zus, jij hebt makkelijk praten!

Ik noem iedereen ‘lieveling’ omdat ik hun namen niet kan onthouden. Actrice Zsa Zsa Gabor, 1918-2016.

De zussen Esther en Linda schrijven columns over de vier talen die op de ABC-eilanden worden gesproken. Het bijzondere aan de column is dat er een vijfde taal in de column is verwerkt. Het is dus niet alleen Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments, maar ook gebarentaal voor doven. Esther is tolk gebarentaal en Linda geeft les in Nederlands en Engels en spreekt goed Spaans. De reden waarom ze schrijven is dat het best bijzonder is dat op de eilanden minimaal vier talen worden gesproken.

Hé zus,

Vind je niet dat het tijd wordt voor de onthulling van de namen van onze hoofdrolspelers in de column? Ze klopten namelijk al een paar keer op mijn deur om een duidelijkere stem te krijgen.

Ik hoop dat je het goed vindt dat ik ze aan de lezer voorstel: Het Nederlandstalige poppetje heet Fleur, de Papiamentstalige Richmar, Jim is de naam voor het Engelse poppetje, Esperanza is het meisje dat Spaans spreekt en het dove poppetje heet Zoef. Ik hoor de lezer al denken. Wat? Zoef voor een schildpadachtig poppetje? Die heeft niet echt de snelheid van een luipaard. Jawel, hij is razendsnel met zijn handen om gebaren te maken. Richmar is ook een verhaal apart. Op Bonaire komen veel namen voor die een combinatie zijn van de naam van de moeder en de vader. In dit geval Richie en Marie. In het Spaans ken ik namen die een connectie hebben met religie. Esperanza = hoop. Mooi toch? In de tijd dat ik in Barcelona woonde, had ik een buurvrouw, die ook een religieuze naam had, maar dan meer in de vorm van een plaats namelijk Belen. Toen ik vroeg of dat iets betekende, vertelde ze me dat het Bethlehem betekende. Dat was wel even wennen als ik haar iets wilde vragen. Overigens heette de buurvrouw aan de andere kant Rosa, Daar had ik wel een duidelijk beeld bij als ik haar iets vroeg. Ons Nederlands poppetje heeft ook een link met flora. Ik ken overigens veel vrouwen die genoemd zijn naar een bloem. Ze klinken allemaal heel lief. Dan maar hopen dat ze een beminnelijk karakter hebben. Een vrouwelijk serpent dat Madelief heet, matcht niet echt.

Hey zus!

Ja goed idee. Onze poppetjes moeten inderdaad wel een naam hebben. Ik kan het me nog herinneren dat jouw buuf in Barcelona Belen heette. Maar ik dacht altijd dat het ‘kerststal’ betekende, want ik zag die naam overal bij alle kerststallen in Barcelona staan!

Het valt me wel op dat er heel veel Linda’s en Esthers hier op het eiland wonen! Vind jij dat ook? Geen idee hoe dat nou kan.

Als ik moet tolken op het SGB hier is het wel handig als ik even aangeef wie er iets zegt in de klas. Dan moet ik de letters met mijn hand maken, zo weet de dove klant de naam van degene die praat. Voor mij is het bijna ondoenlijk al die lange samengestelde namen razendsnel te vingerspellen… dus ik overleg graag met de dove klant om snel naamgebaren geven aan iedereen in de klas. In de horende wereld krijg je een naam met letters die je uitspreekt en in de dove wereld krijg je een gebaar dat bij je past. We zijn er nog niet hoor, want een naamgebaar krijg je niet zomaar. De bedoeling is dat je die voor altijd houdt. Dus een gebaar met een bril of het gebaar voor kort haar is niet zo handig. Want voor je het weet draagt iemand lenzen of heeft na de afgelopen Coronatijd toch een mooie lange paardenstaart gekregen. Die van mij is redelijk neutraal, het gebaar voor VEER. Vanwege mijn achternaam. Maar bijvoorbeeld koning Willem Alexander heeft het gebaar gekregen van een hand in de vorm van een bal tegen je wang aan zetten. Het betekent ook echt ’bolle wang’. Ik weet niet of hij er echt blij mee is … en als hij opeens 20 kilo afvalt, hebben we ook een probleem! Nou ja. Maar je hebt gelijk, een naam moet bij je passen. Dus Willem Alexander moet lekker blijven dooreten anders past zijn naamgebaar niet meer😉.