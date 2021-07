Vacature Zorgprofessional Ziekenhuis Caribbean

Voor verschillende ziekenhuizen op de Caribbean is Healthz Zorgprofessionals doorlopend op zoek naar gespecialiseerd verpleegkundigen. Tijdens de coronacrisis was er grote behoefte aan ervaren zorgprofessionals op de verschillende eilanden, maar ook na deze tijd zijn er regelmatig tekorten. Is het jouw droom om werkervaring op te doen op een tropisch eiland en daarmee het lokale ziekenhuis optimaal te ondersteunen? Daar kan Healthz jou bij helpen!



Zorgvacatures op de verschillende eilanden

Voor de eilanden is voorbereiding erg belangrijk. Vaak wordt er op korte termijn gewerkt en is snel schakelen belangrijk. Heb is belangrijk om startklaar zijn op het moment dat zowel jij als de ziekenhuizen op de eilanden daar behoefte aan hebben! Daar moeten we jou natuurlijk wel voor leren kennen. Niet alleen Nederlandse, maar ook Belgische Zorgprofessionals zijn welkom om te reageren op deze vacature.

De vacatures worden uitgezet vanuit verschillende afdelingen binnen zorginstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius. Afhankelijk van de termijn waarbinnen je kunt starten, zijn er waarnemingen beschikbaar van 30 dagen tot een jaar. Tenzij je verliefd wordt op het eiland en de werkplek, dan wil je misschien wel nooit meer weg…

Vanwege COVID-19 heeft de reguliere zorg een tijdje op een lager pitje gestaan. Dit betekent dat er op dit moment extra behoefte is aan gemotiveerde verpleegkundigen om de zorg weer op peil te krijgen. Maar ook verder in de toekomst liggen er veel kansen om een waarneming op de Caribbean te doen! Je hoeft dus niet per direct beschikbaar te zijn. Alleen een droom, ervaring en enthousiasme is op dit moment ook voldoende!

Laten we kennismaken met elkaar!

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden tot een waarneming op één van de Caribische eilanden? Voldoet jouw profiel aan de voorwaarden die hieronder staan beschreven? We vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Maar wees gewaarschuwd, ons enthousiasme voor het eilandleven werkt aanstekelijk!

Stuur ons een mailtje met jouw CV en contactgegevens via [email protected] of bel ons op +31(0)20-2443798. Op onze website www.healthz.eu vind je meer over ons, de route naar een waarneming en blogs met ervaringen van onze verpleegkundigen.



Wat zoeken wij in jou als Zorgprofessional Caribbean?

Wij zoeken (gespecialiseerd) verpleegkundigen, OK assistenten, Anesthesiemedewerkers, artsen, CSA medewerkers, Hartfunctie- en Radiodiagnostisch laboranten. Onze opdrachtgevers hanteren daarbij een aantal harde eisen:

Je hebt een afgerond diploma en 2 jaar werkervaring in de functie waarbinnen je solliciteert

Je bent in het bezit van een geldige BIG (her)registratie (indien van toepassing)

Je bent minimaal 30 dagen tot een jaar beschikbaar (langere inzet heeft de voorkeur)

Een 40-urige werkweek schrikt jou niet af. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Je houdt ontwikkelingen en kennis op vakgebied op peil d.m.v. congressen en bijscholing

Stressbestendig, aanpassingsvermogen, empathie, doorzettingsvermogen en klantvriendelijkheid zijn karaktereigenschappen die jou omschrijven

Je spreekt de Nederlandse en Engelse taal vloeiend, Spaans is een pré. Je bent bereid om je te verdiepen in Papiaments

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Healthz is een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Dit is niet onopgemerkt gebleven en mede daardoor zijn wij gekozen als exclusief partner in bemiddeling voor het Dr. Horacio E. Oduber Hospital op Aruba. Daarnaast werken wij met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Wat houdt bemiddeling vanuit Healthz naar de Caribbean in?

Inschaling salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van het ziekenhuis

Begeleiding op het gebied van reis, verblijf en werkomstandigheden. Vanaf het begintraject tot het einde van jouw verblijfsperiode

Onze emigratiecoaches op de eilanden zijn bereikbaar als jij daar behoefte hebt

Een retourticket Nederland – eiland van de waarneming

Afhankelijk van het eiland waar je gaat werken en de duur daarvan wordt huisvesting en/of autohuur (deels) verzorgd en vergoed door het ziekenhuis

Als je het Papiaments nog niet in de vingers hebt dan krijg je van ons een basisles Papiaments (https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/)

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

En het allerbelangrijkst…een ervaring die je nooit meer gaat vergeten!

Contactgegevens Healthz Recruitment

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

KVK. 59644583

