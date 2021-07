Playa Fòrn’i Kalki bekend als Bachelor Beach blijft gratis

Kralendijk – Playa Fòrn’i Kalki (Bachelor Beach) blijft gratis toegankelijk voor alle bezoekers. Dit benadrukt het OLB. Op vrijdag 1 juli hebben de gedeputeerden James Kroon en Hennyson Thielman op virtuele wijze op de Facebook-pagina van het openbaar lichaam Bonaire de ontwikkeling van Playa Fòrn’i Kalki bekend gemaakt.

Het blijft het mogelijk om met je eigen eten en drinken naar het strand te gaan. Het strand is openbaar en dus zullen er geen beperkingen zijn voor het meebrengen van eigen consumptie. Het nieuwe ontwerp maakt het ook mogelijk om iets te eten of te drinken te kopen of strandspullen te huren als mensen dit willen.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met alle leeftijden en groeperingen. Er komt onder andere een speelplek voor kinderen en een betere en veiliger trap naar het strand. Kiosken waar lokale ondernemers hun producten kunnen verkopen en/of watersportspullen verhuren, picknicktafels en een gebouw met douche en toiletten.

‘Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van ons eiland om mogelijkheden te creëren voor onze lokale mensen om vooruit te komen. Daarom willen wij met het ontwerp van Playa Fòrn’i Kalki exclusief onze lokale ondernemers de kans geven om hun diensten of producten aan te bieden. Onze visie is om een unieke ervaring te creëren en te laten zien wat wij als Bonairianen onze bezoekers te bieden hebben. Het moge duidelijk zijn dat om dit te doen je een op Bonaire gevestigde ondernemer moet zijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel’, aldus de gedeputeerde van economische ontwikkeling en toerisme Hennyson Thielman.

Om kiosken te huren of op bepaalde plekken te staan op het strand komt er een aanbesteding waar lokale ondernemers hun ideeën voor het strand kunnen indienen. De datum hiervoor wordt later aangekondigd via de kanalen van het Openbaar Lichaam Bonaire.

De strategische partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Playa Fòrn’i Kalki zijn de Tourism Corporation Bonaire (TCB), Telbo en de lokale architect Gino Obersi. De TCB blijft verantwoordelijk voor het beheer van het strand. Op deze manier kunnen wij garanderen dat het een openbaar strand blijft en zullen er constant fondsen beschikbaar zijn voor het onderhoud van het strand. De andere strategische partner voor de ontwikkeling van het strand is Telbo. Samen met Telbo wordt gezorgd voor een gratis high speed internetverbinding zodat bezoekers van het strand verbonden kunnen blijven.Een andere strategische partner is de architect. Een Bonairiaanse architect die onze stijl en behoeften begrijpt, heeft het strand ontworpen.

Het nieuwe ontwerp maakt het strand toegankelijker, beter georganiseerd en mooier. Eén van de belangrijkste aspecten van dit alles is het onderhoud van het strand. Het Openbaar Lichaam Bonaire is zich er zeer van bewust dat de natuurlijke en unieke aspecten behouden moeten blijven en garandeert dan ook dat deze intact zullen blijven.

Het strand is en blijft gratis toegankelijk voor het publiek en krijgt een facelift ten behoeve van de inwoners en de bezoekers.