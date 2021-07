Gratis coronatest voor groep die niet gevaccineerd kan worden en op reis wil

KRALENDIJK – Een deel van niet volledig gevaccineerde mensen op Bonaire kan een gratis coronatest krijgen bij een reis naar het buitenland. Het gaat om mensen die zich nog niet volledig konden laten vaccineren.

Daaronder vallen kinderen van 7 tot en met 18 jaar en vrouwen die (pas) zwanger zijn of zwanger zijn geweest. Patiënten die door hun medische situatie niet gevaccineerd konden worden, kunnen ook gratis de coronatest doen om te reizen.

De gratis coronatest wordt in juli en augustus van dit jaar aangeboden. Er zijn landen die een coronatest verplicht stellen voor kinderen vanaf 7 jaar. Daarom wordt de gratis coronatest aan kinderen van 7 tot en met 18 jaar aangeboden. Bonairiaanse reizigers die vanuit Nederland naar het eiland terugreizen, kunnen in Nederland gratis de coronatest doen. Voor meer informatie: rijksoverheid.nl.

Op Bonaire is de gratis test aan te vragen bij https://www.bonairesafetravel.org/bonaire-residents Via de link kunnen reizigers een afspraak maken. De test wordt bij het Marriott Hotel, Kaya Internashonal 2 afgenomen. De uitslag van de test wordt via de mail gestuurd.

Iedereen op Bonaire kan zich laten vaccineren. Ook kinderen vanaf 12 jaar. Maak hiervoor een afspraak via 0800 0900 of ga op de prikdagen naar de sporthal aan de Kaya Amsterdam. De prikdagen staan op de Facebookpagina van het OLB en op www.bonairecrisis.com.