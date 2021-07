Bonaire bijna klaar voor Digitaal Reiscertificaat

Kralendijk- In navolging op de situatie in Nederland, de Europese Unie en BES-collega’s St. Eusatius en Saba, is Bonaire bijna klaar voor de lancering van een digitaal reiscertificaat.

Hoewel er nog niet veel bekend is gemaakt, wordt er achter de schermen hard aan gewerkt. “We doen nog de laatste checks op de aanwezigheid van ‘bugs’ en de functionaliteit”, zegt een betrokkene.

Dankzij het Digitale Reiscertificaat zal het reizen met de ‘hard copy’ vaccinatiekaart straks niet meer nodig zijn. De bedoeling is reizigers door middel van het certificaat makkelijker toegang krijgen tot de overige Nederlands-Caribische eilanden en de Europese Unie.

Een officiële aankondiging van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) over de lancering van de app wordt ieder moment verwacht.