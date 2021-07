Omschakeling naar nieuw cruisebeleid kost tijd

Gedeputeerde Hennyson Thielman (r) en havenmeester Günther Flannegin (l) gaven uitleg over het resultaat van besprekingen in Miami met vertegenwoordigers van de cruisesector. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Gedeputeerde Hennyson Thielman deed op maandagmiddag duidelijk aan het nodige ‘verwachting management’ als het gaat om de toekomst van de cruiseindustrie op het eiland. Volgens de gedeputeerde heeft het eiland nu een duidelijk visie, maar kost de omschakeling wel tijd.

Zo wil het eiland in de toekomst maar één cruiseschip per dag ontvangen en moeten cruisetoeristen beter over het eiland worden verspreid. “We moeten voorkomen dat alle toeristen op hetzelfde moment hetzelfde rondje doen”, aldus Thielman.

Ook waarschuwde de gedeputeerde van Toerisme dat het nieuwe beleid nog niet altijd direct zichtbaar zal zijn. “Ik kan nu al aangeven dat er nog dagen zullen komen dat er twee cruiseschepen op het eiland afmeren”. Volgens Thielman zijn er al harde afspraken gemaakt, nog uit de periode vóór Covid en zou afzeggen van al geplande bezoeken leiden tot de nodige schadeclaims.

Balanceeract

Duidelijk werd ook uit de woorden van de gedeputeerde dat het uitstippelen van het nieuwe beleid een zorgvuldige balanceeract is. Zo is een deel van de bevolking fel tegen een verdere groei van het cruisetoerisme, maar maken lokale touroperators zich grote zorgen. De gedeputeerde gaf toe dat het bestuurscollege een brandbrief ontving waarbij wordt gesteld dat Bonaire zich, met haar nieuwe beleid, uit de markt zou prijzen en onaantrekkelijk zou worden voor het cruisetoerisme.

Headtax

Op de vraag hoe de cruisemaatschappijen reageren op de door Bonaire vastgestelde verhoging van de belasting per passagier kwam geen eenduidig antwoord. “Sommige maatschappijen begrijpen waar we heen willen met ons beleid, maar anderen reageren afwijzend”, aldus Thielman. De nieuwe Cruise Coordinator van de TCB, Elesiër Angel, kon de woorden van de gedeputeerde alleen maar beamen.

Kleiner en exclusiever

Gedeputeerde Thielman en havenmeester Günther Flannegin benadrukten wel dat inmiddels ook de nodige contacten zijn gelegd met relatief luxe cruiselines, waaronder Virgin Cruises, die een ander en luxer segment bedienen. “Deze cruiselines passen helemaal binnen het beleid dat ons voor ogen staat”, zo verzekerde Thielman de aanwezigen.