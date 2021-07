Eilandsraad Bonaire gaat zelf aan de slag met grondbeleid

De eilandsraad van Bonaire gaat in haar vaste commissie Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling de Kadernota Grondbeleid aanpassen. Deze ligt al sinds 2017 bij de Eilandsraad en is verschillende malen tussen college en raad heen en weer gegaan.

Het College Financieel toezicht vindt dat Bonaire haast moet maken met haar grondbeleid. Het vaststellen van een beleid voor gebruik van voor ontwikkeling beschikbare grond was voorwaarde voor de goedkeuring van de begroting van het eiland.

DE eerste aanbieding van de kadernota was in 2017 en werd in datzelfde jaar retour gestuurd aan het college voor de nodige aanpassingen. In november 2019 werd de kadernota voor de tweede keer aangeboden aan de eilandsraad. Medio 2020 heeft de commissie besloten de raad te adviseren de kadernota grondbeleid weer terug te sturen naar het college daar aanpassingen grotendeels niet waren meegenomen.

In april van dit jaar is de kadernota voor de derde keer aangeboden aan de eilandsraad. Maar de betreffende vergadering werd geschorst vanwege het ontbreken van documenten en op 21 mei werd de vergadering weer geschorst. De commissie moest in overleg met het college tot de conclusie komen dat de technische vragen niet beantwoord konden worden.

In de laatste commissievergadering is besloten dat de raad zelf aan de slag gaat met de kadernota. Gedeputeerde Kroon heeft vanuit het college toegezegd hulp in de vorm van ambtelijke bijstand aan de eilandsraad/commissie te bieden voor het aanpassen van de kadernota grondbeleid naar inzicht van de eilandsraad/commissie.