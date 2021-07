Commentaar: De Geest is goed; Het Vlees hopelijk niet (al te) zwak

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de contouren geschetst van een nieuw beleid als het gaat om het cruisetoerisme. Dat nieuwe beleid was dringend nodig, want het eiland dreigde overspoeld te worden met cruisetoeristen.

Hoewel gunstig als het gaat om de inkomsten uit onder andere haven- en loodsgelden en omzet voor taxichauffeurs en tourbedrijven, begon het eiland de afgelopen jaren ook de keerzijde te zien van de overvloed aan cruisetoeristen. De cruiseschepen brengen de nodige belasting mee voor het milieu, terwijl de paar duizend toeristen per dag ook een negatieve impact hebben op de verkeerssituatie en de algehele beleving in met name het centrum van Kralendijk.

Uit berekeningen van de University of Central Florida (UCF), die het Strategisch Tourism Plan opstelde, bleek verder dat het ‘economisch nut’ van een cruisetoerist vele malen lager is, dan die van een verblijfstoerist.

De afgelopen jaren werd de kritiek op de sterke groei van het aantal cruiseschepen steeds feller. ‘Lelijke monsters’ noemde gezaghebber Rijna de steeds groter worden cruisebakken in een gesprek met Prinses Beatrix, tijdens één van haar bezoeken aan het eiland.

Tijd om de bakens te verzetten dus.

De plannen voor het cruisetoerisme 2.0, die zijn opgesteld onder supervisie van gedeputeerde Hennyson Thielman in het Tourism Recovery Plan (TRP), bieden wel enige hoop. Zo is het voorstel om het aantal cruiseschepen in de haven van Bonaire te beperken tot maximaal 1 per dag en zou de belasting die wordt gegeven per passagier aanzienlijk omhooggaan.

Enigszins teleurstellend is daarom de zeer magere rapportage over de deelname van een vijfkoppige delegatie van het eiland aan de jaarlijkse cruisebeurs in Miami. “Tijdens de één-op-één bijeenkomsten op het hoofdkantoor van de FCCA, Carnival Group, Norwegian Cruise Holding en Royal Caribbean, presenteerden we de visie van Bonaire ten aanzien van wat betreft de lokale cruise-industrie zoals uiteengezet in ons Tourism Recovery Plan. Ons doel is om een ​​gebalanceerde, duurzame cruisetoerisme-industrie te creëren”, aldus een door de Tourism Corporation uitgegeven verklaring. In het persbericht wordt ‘en passant’ ook opgemerkt dat de eerste cruiseschepen Bonaire in september van dit jaar weer aan zullen doen.

Critici van met name het cruisetoerisme reageren enigszins wantrouwig. Omschrijvingen als ‘uiteenzetting van de visie van Bonaire’ en ‘duurzame cruiseindustrie’ zijn wel héél erg algemeen. Het had meer vertrouwen ingeboezemd als de delegatie iets specifieker was geweest in wat nu precies is gepresenteerd, wat is afgesproken en of het Bestuurscollege inderdaad zal toezien op de handhaving van de nieuwe geschetste contouren.

De cruise industrie is een industrie waarin zéér veel geld omgaat. De belangenbehartiger van de industrie, verenigd in de Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) is één van de machtigste en best geoliede lobbymachines in de wereld. Individuele eilanden zijn vaak totaal geen partij voor deze organisatie, die min of meer dicteert (en doorgaans krijgt) wat zij wil en hoe zij het wil.

Het is voor het eiland en haar ‘nieuwe visie’ te hopen dat het BC en met name de gedeputeerde van toerisme zijn rug recht houdt als het gaat om het cruisetoerisme. Het zou het BC daarnaast sieren als zij wat transparanter zou zijn dan gebruikelijk, als het gaat om wat zij al dan niet toezegt aan de cruise industrie en wat de burgers nou daadwerkelijk mogen verwachten als het gaat om de toekomst van het cruisetoerisme op het eiland.