Bonaire ontving vóór Corona bijna tweeduizend cruisepassagiers per dag

Niet alleen kwamen er over de jaren steeds meer cruisesschepen: Ze werden ook steeds groter.

Kralendijk- Het aantal cruisepassagiers op Bonaire is in de periode 2012 tot en met de eerste drie maanden van 2020 letterlijk geëxplodeerd. Dat blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd door het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daar waar het eiland in 2012 gemiddeld 432 cruisepassagiers per dag ontving -genomen over 365 dagen van het jaar- bedroeg dit in de eerste drie maanden van 2020 een gemiddelde van 1.957 cruisetoeristen per dag. Gaat het om totale aantallen, dan verdrievoudigde tussen 2012 en 2019 het aantal toeristen dan Bonaire via een cruiseschip aandeed.

Dat betekent dat het eiland, zeker in de eerste maanden van 2020 per dag gemiddeld een aantal cruisetoeristen ontving dat gelijk staat aan zo’n 10% van de totale bevolking.

De cijfers zijn overigens, om meerdere redenen, niet zomaar te extrapoleren dan wel te middelen. Dit omdat er maanden zijn waarin het eiland nauwelijks door cruiseschepen wordt aangedaan, terwijl er andere maanden zijn waarop veel meer schepen het eiland aandoen.

Op zo’n manier bekeken kan worden geredeneerd dat het eiland op sommige dagen volstroomde met een hoeveelheid toeristen die bijna één derde tot de helft van het totale aantal inwoners bedroeg. Vooral ook omdat cruiseschepen steeds groter worden en met een steeds grotere capaciteit, zou dat aantal -zonder tussenkomst van Corona- wellicht nog verder zijn gestegen.

Hoogseizoen

Het hoogseizoen van het cruisetoerisme speelde zich vroeger vooral af tussen de maanden november en april. Vanaf 2016 is in de cijfers te zien dat Bonaire ook in de ‘stille maanden’ tussen mei en oktober steeds meer cruisetoeristen ontving.

2020 was op weg één van de aller drukste cruiseseizoenen aller tijden te worden, met gemiddeld 1.959 varende toeristen per dag. Alléén in het jaar 2018 ontving het eiland nog meer cruisetoeristen in de eerste drie maanden van het jaar, namelijk bijna 197.00. In 2012 lag dit aantal nog rond de 87.000 voor de periode tussen januari en maart. Ook in vergelijking met een jaar eerder (2019) steeg het aantal cruisetoeristen per dag in de eerste drie maanden van het jaar alweer met 9%.

Illustratie: ABC Online Media

Nieuw beleid?

Het bestuurscollege lijkt, mede naar aanleiding van de Covid-19 pandemie, een nieuwe weg te willen inslaan. Zo zou het eiland per dag nog maar maximaal 1 cruiseschip moeten ontvangen, in plaats van de twee schepen die het eiland tot en met 2020 regelmatig aandeden. Ook zou het eiland de belasting per cruisepassagier, de zogenaamde ‘head tax’ aanzienlijk willen verhogen.

De uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn vastgelegd in het Tourism Recovery Plan (TRP) dat door het eilandsbestuur werd opgesteld.

De CBS cijfers vindt je hier.