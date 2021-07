Vacature SEH Verpleegkundige Curaçao

Heb jij behoefte aan een nieuwe ervaring en kan jouw schild wel tegen een stootje? Wij zoeken een Spoedeisende Hulp Verpleegkundige Curaçao om bij het nieuwe ziekenhuis op het eiland te werken! Een vacature die bij ons is neergelegd door de fantastische indruk die onze SEH verpleegkundigen bij het oude ziekenhuis hebben achtergelaten! Treed jij in hun voetsporen? Ben je minimaal 2 maanden beschikbaar in de periode juli 2021 t/m juli 2022. Of 30 dagen in juli of augustus? Dan staat jou een heel gaaf avontuur te wachten!

Het Curaçao Medical Center (CMC) en de Spoedeisende Hulp afdeling.

Na jaren van wachten, bouwen en plannen is de zorg op Curaçao is naar een hoger niveau getild. Eind 2019 is het nieuwe Curaçao Medical Center geopend als algemeen ziekenhuis op het eiland. De belangrijkste aanbieder van zowel medisch specialistische als topklinische zorg op Curaçao. Het CMC werkt lokaal samen met het Advent Hospitaal en heeft een strategische alliantie met o.a. het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Erasmus Universitair Medisch Centrum.

De afdeling SEH is een drukbezochte afdeling met gemiddeld 24.000 patiënten per jaar. Jaarlijks worden gemiddeld 200 hoogenergetische multi-trauma patiënten en tussen de 6.000 à 8.000 reguliere trauma patiënten behandeld. Het team bestaat op dit moment uit 8 SEH-artsen, 22 verpleegkundigen (incl. triage verpleegkundigen) en wordt bijgestaan door ongeveer 20 arts-assistenten van verschillende disciplines. De afdeling is splinternieuw en er zijn momenten dat het team daar nog een weg in moet vinden. Het aanbod in patiënten en ziektebeelden zijn enorm uiteenlopend. Mede daardoor biedt deze kans een bijzonder uitdagende en leerzame werkomgeving. Door de veelzijdigheid van de afdeling kan het pittig zijn op de vloer. Er is behoefte aan een SEH verpleegkundige met ervaring, die stevig in zijn of haar schoenen staat.

Jouw profiel als Spoedeisende Hulp verpleegkundige Curaçao.

Diploma verpleegkundige aangevuld met de opleiding tot SEH verpleegkundige.

2 jaar gediplomeerde ervaring.

Jij bent in het bezit van een geldige BIG registratie.

Aanvullende scholing: TNCC, BLS en ACLS of vergelijkbaar.

In verband met de werkvergunning is het belangrijk dat je de Nederlandse nationaliteit hebt.

Jij bent 2 maanden beschikbaar om ingezet te worden bij het ziekenhuis of 30 dagen in de maanden juli t/m augustus.

Basiskennis Engels is vereist en je verdiept je in het Papiamentu. Kennis van de Spaanse taal is een pré.

Je reageert snel en daadkrachtig bij acute situaties, bent initiatiefrijk met een hands-on mentaliteit.

Sociaal en betrokken; Jij bent in staat om je aan te passen aan de lokale gewoontes en omgangsvormen.

Begrip is jouw middle name; jij hebt een professionele houding en je bent vriendelijk.

Je werkt 40 uur volgens een roulerend rooster.

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Onze bemiddeling en de arbeidsvoorwaarden van het CMC.

Arbeidsvoorwaarden en inschaling volgens de CAO van het Curaçao Medical Center.

Wij gaan jou begeleiden in de aanloop naar jouw waarneming tot jouw uitdiensttreding bij het ziekenhuis.

Onze emigratiecoach op Curaçao staat voor jou klaar als jij daar behoefte aan hebt.

Je ontvang een retourticket Nederland – Curaçao.

De eerste twee maanden ontvang je een financiële tegemoetkoming voor woning- en autohuur.

Voorafgaand aan je vertrek krijg je van ons een basisles Papiaments.

Wij organiseren eens per kwartaal een kennismakingsborrel voor vertrekkende Caribbean kandidaten. Uiteraard ontvang jij hier een uitnodiging voor.

Indien mogelijk brengen we jou een bezoek op het eiland om bij te kletsen en iets leuks te doen samen.

En last but not least…jij gaat een ervaring beleven die je nooit meer gaat vergeten!

Laten we kennismaken met elkaar!

Denk jij dat je geschikt bent voor de functie van Spoedeisende Hulp Verpleegkundige Curaçao in een pittige omgeving? Vind je het een uitdaging om mee te werken aan de overgangstransitie waarin het CMC zich bevindt? Dan gaan wij graag met jou in zee!

