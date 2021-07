Elsa is eerste orkaan 2021, maar geen bedreiging Bonaire

Barbados vanochtend

Vannacht lokale tijd is de storm Elsa een orkaan categorie 1 geworden. De eerste van dit orkaanseizoen, dat 1 juni begon. Elsa beweegt in west, noordwestelijke richting, weg van Bonaire, Aruba en Curaçao.

Zware regen en wind teisterden vannacht Barbados op weg naar St. Vincent en de Grenadines, die nog steeds worstelen om te herstellen van recente vulkaanuitbarstingen.

Elsa bevond zich ongeveer 120 kilometer ten oosten van St. Vincent en bewoog met een snelheid van 45 kilometer per uur richting west-noordwest. Het systeem had een maximale aanhoudende wind van 120 kilometer per uur, volgens het National Hurricane Center in Miami.

Weerkundigen verwachten dat Elsa zondag problemen kan geven in Haiti en de Dominicaanse Republiek. Vermoedelijk passeert de orkaan ten zuiden van die landen en ten noorden van Jamaica op weg naar Cuba op maandag.