Stroom vier cent omhoog op Bonaire

KRALENDIJK – De prijs voor elektriciteit in de maand juli zal gelijk blijven aan voorgaande maanden. Toezichthouder ACM heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld.

Dit doen ze elk jaar in januari en juli. Per juli is er een prijsstijging van 4 cent, maar deze wordt voor de maand juli gesubsidieerd door het OLB.

Of de compensatie ook na juli zal worden voorgezet is nog niet duidelijk.