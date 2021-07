Storm Elsa passeert dit weekend ten noorden van Aruba, Curaçao en Bonaire

De komende dagen moeten de eilanden rond de Caribische Zee rekening houden met zwaar weer. De topische storm Elsa passeert in de loop van vrijdag en zaterdag ten noorden van de benedenwindse eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire. De verwachting is dat dit veel regen met zich meebrengt.

Elsa is het vijfde weersysteem dat een naam krijgt in dit orkaanseizoen. Zij beweegt nu met snelheden van 40 kilometer per uur in de richting van Cuba en Florida, maar zal in de komende dagen in kracht boven zee toenemen.