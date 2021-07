Resultaten inspanningen marketingbureau Diamond PR

KRALENDIJK – Het team van Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft vorige week een bezoek gebracht aan Miami. Zij waren daar voor cruise-gerelateerde zaken. Tijdens hun bezoek heeft het team ook een vergadering gehad op het hoofdkantoor van Diamond Public Relations (DPR) om de lopende inspanningen en toekomstplannen voor het eiland te bespreken.

De delegatie bestond vanuit TCB uit Derchlien Vrolijk (marketing coördinator) en Elesiër Angel (cruise & project coördinator). Ook personeel van de overheid van Bonaire was aanwezig: Hennyson Thielman (gedeputeerde), Günther Flanegin (havenmeester) en Debby Rauwers (beleidsadviseur).

Jody Diamond, president van DPR, presenteerde de inspanningen en initiatieven die zijn bereikt sinds de start van hun samenwerking met TCB in november 2020. Bonaire is de afgelopen maanden volop gepromoot in Noord-Amerika. Onder andere in Caribbean Journal, Travel Pulse, Travel Weekly, The New York Times, Travel+Leisure, Forbes en andere media. Dankzij de inspanningen van DPR verwelkomde TCB ook verschillende persleden en ‘social media influencers’. Voor Noord-Amerika was het totale bereik tot nu toe meer dan 102 miljoen, en met meer dan 126 clips.

Voor Europa is er een totaal bereik van meer dan 20 miljoen, met meer dan 27 clips. Bonaire kreeg aandacht in de media zoals DUIKEN, Focus, Connoisseur en van influencers zoals Haroon Ali van National Geographic Travel Nederland.

Ondanks dat directe vluchten vanuit de VS tot recent ‘on hold’ waren, ging DPR door met inspanningen en verschillende initiatieven om Bonaire ‘top of mind’ te houden. Ze organiseerden een virtueel ‘Meet & Greet’-sessie met partners, creëerden de Love is in Bonaire social media-campagne, de Bonaire Misses You-campagne met meer dan 50 eilandpartners, implementatie van de vereisten binnen het Tourism Recovery Plan, voerden gecoördineerde site- en media visite, ontwikkelden online Eblast-platform voor partnerbereik, zorgde voor meerdere ‘giveaway’ uitzendingen, zoals op ‘Live with Kelly and Ryan’.

Al deze inspanningen staan ​​direct in verband met de hoofddoelstellingen van het Tourism Recovery Plan, het bereiken van de bestaande duikmarkt, het benadrukken van de diversiteit aan buitenactiviteiten en de unieke culinaire en luxe voorzieningen die Bonaire te bieden heeft.

TCB samen met DPR hebben de komende maanden meer initiatieven gepland ​zoals een zomerse mediablitz bestaande uit verschillende mediaplatforms zoals BRIDES, Cosmpolitan, Miami New Times en Fodor’s en berichtgeving door Travel+Leisure, Wheel of Fortune, ON magazine en een CNN Travel-segment. Een fotografieproject met een populaire bekende professionele onderwaterfotograaf en natuurliefhebber en verschillende influencer- en persreizen zoals Men’s Journal, Sophisticated Living en The Atlanta Journal-Constitution, Access Hollywood.

Voor de toekomst zijn er campagnes voor de Canadese markt, in afwachting van de opening van de grenzen. Voor de Europese markt werkt het bedrijf aan verschillende initiatieven, zoals een filmproductie op Bonaire van het laatste deel van een zeer populair en bekend tv-programma in Nederland dat in oktober zal plaatsvinden, Margriet Magazine, berichtgeving door National Geographic Travel Nederland, giveaway in LINDA magazine met medewerking van een lokale partner.

“We zijn blij met de samenwerking met Diamond PR, een professioneel, innovatief en gedreven team dat zich inzet om Bonaire top of mind te houden en het rendement op de investering voor het eiland te creëren. Zowel voor de Noord-Amerikaanse als de Europese markt,” zegt Derchlien Vrolijk, Marketing Coördinator bij TCB. “We kijken uit naar de komende maanden waarin Bonaire meer internationale bekendheid zal krijgen.” aldus Vrolijk.