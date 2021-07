Bonaire wacht op toezegde geld uit Nederland om wegen op te knappen

KRALENDIJK – Het plan om meer wegen van Bonaire te verbeteren ligt klaar. De wegen die komende tijd worden aangepakt zijn bekend. Het enige wat nu nog nodig is, is de restant van het toezegde geld uit Nederland om het wegenprogramma uit te voeren.

Het wegenprogramma wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het geld voor de wegen stort het ministerie in gedeeltes op de bankrekening van het OLB. Dit gebeurt onder andere aan de hand van voortgang van het programma. Op dit moment is het OLB in afwachting van de volgende tranche, zodat de wegen volgens de gepresenteerde planning kunnen worden uitgevoerd. Nu al is de renovatie van de Kaya Commerce in volle gang. De eerstvolgende wegen die zullen starten zijn de Kaya Hermandad, de Kaya Gramel en de Kaya Neerlandia.

Fondsen

In het regeerakkoord van 2017 is er besloten om structureel €5 miljoen beschikbaar te stellen voor exploitatie van de fysieke infrastructuur op de BES-eilanden vanaf 2018 tot en met 2033. Er is een verdeelsleutel bepaald waardoor er voor Bonaire elk jaar €2,75 miljoen wordt gereserveerd voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de wegen.

De middelen moeten wel doelmatig en doeltreffend worden besteed. Vandaar dat vanuit Den Haag (Min I&W) elk jaar een toets wordt gedaan op doelmatigheid en doeltreffendheid van de middelen. Bonaire heeft in 2019 voor het eerst de middelen ontvangen voor 2018 en 2019. Een totaalbedrag van €5,5 mln. Verder heeft Bonaire in 2019 ook een eenmalig impuls gekregen voor de wegen rondom scholen van €3 mln. Dus in totaal heeft Bonaire €8,5 mln. ontvangen voor de wegen. Ook belangrijk om te melden is dat er een afspraak is gemaakt dat de eilanden middelen kunnen aanvragen voor de aankomende 4 jaar zodat ze een groter bedrag hebben om ook met grote wegenprojecten aan de slag te kunnen.

Daarom heeft Bonaire een aanvraag ingediend voor de middelen voor 2021 t/m 2023 van €11 mln. Dit bedrag wordt niet in een keer overgemaakt maar in delen uitbetaald. In juli 2021 zal een bedrag van € 3 mln. worden overgemaakt. Eind 2021 en in 2022 volgen de resterende fondsen. Met deze fondsen worden in totaal 18 wegen geheel gerenoveerd (zie vorig persbericht). In 2022 zal een aanvraag worden ingediend voor de periode 2024-2028. Indien de werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022 voorspoedig verlopen, zal wellicht eerder een beroep op deze fondsen kunnen worden gedaan.

Programmateam

Voor de doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen is eind 2020 een programma opgesteld, het Meerjarenprogramma Wegen Bonaire (MJOP). Voor de uitvoering van dit programma is een apart team ingesteld, waarvoor diverse interne en externe professional zijn ingehuurd. De Gemeente Rotterdam en Alphen aan de Rijn treden op als adviseur.

Naast de planning en realisatie van de renovatie van de wegen richt het team zich onder meer ook op het verbeteren van de administratieve en financiële procedures, de communicatie en het inrichten van een professioneel wegbeheersysteem (Gisib), waarin alle gegevens van alle wegen van Bonaire worden opgenomen; daarbij werkt het team samen met de nutsbedrijven. Het team richt zich ook op het opstellen van het langere termijn plan (2023 en verder) voor de renovatie en het onderhoud van de wegen.