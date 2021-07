Bonaire legt verantwoordelijkheid voor vertraging wegherstel bij Nederland

Kralendijk- Wie dacht dat gezaghebber Rijna en staatssecretaris Knops recent gezamenlijk het boetekleed aantrokken door frustratie te uiten over de trage uitvoering van het bestuursakkoord -waaronder het herstel van de wegen- heeft het blijkbaar helemaal verkeerd begrepen.

In een op donderdag uitgegeven persverklaring tapt het Bestuurscollege toch echt uit een heel ander vaatje. “Het plan om meer wegen van Bonaire te verbeteren ligt klaar. De wegen die komende tijd worden aangepakt zijn bekend. Het enige wat nu nog nodig is, is de restant van het toezegde geld uit Nederland om het wegenprogramma uit te voeren“.

Oh?! Het probleem ligt dus niet bij een inefficiënt lokaal overheidsapparaat, niet bij een onzichtbare dan wel niet-capabele Programmamanager en niet bij een gedeputeerde van infrastructuur die eigenhandig ingrijpt op een ontwerp van een rotonde, die daarna alleen nog maar in aanmerking komt voor de totale sloop? Néé, het is Nederland dat het benodigde geld niet (tijdig) heeft overgemaakt! Foei.

Het toeval wil dat de Staatssecretaris komende week het eiland aandoet op een trip langs verschillende eilanden. Hij zal daarbij op Bonaire ook de lokale pers ontmoeten. Een bijzonder interessante gelegenheid om uit de mond van de bewindsman zelf te vernemen of ook híj zich kan vinden in de lezing van het BC. “From the horse’s mouth”, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen.

Raymond Knops wordt niet altijd door iedereen even aardig gevonden. Hij is er bepaald de man niet naar er doekjes om te winden, mensen naar de mond te praten of rekening te houden met de spreekwoordelijke lange tenen bij het lokale bestuur. Wat dat betreft belooft het een interessante bijeenkomst te worden. Ik kijk er nu al naar uit.