Bonaire Culinair groot succes, datum volgende editie bekend

Prijswinnaars Bonaire Culinair

KRALENDIJK – Na twee weken genieten van culinaire specialiteiten is de tweede editie van Bonaire Culinair ten einde. Het evenement werd door de restauranteigenaren als groot succes ervaren. Zij vonden het geweldig om zowel vaste als nieuwe gasten te verwelkomen. In totaal zijn er ruim 2.350 Bonaire Culinair menu’s besteld tijdens het evenement. Gasten beoordeelden de menu’s gemiddeld met 4,5 sterren en bijna iedereen is van plan het restaurant opnieuw te bezoeken.

Tijdens deze uitdagende tijden was iedereen enthousiast om weer te genieten van de favoriete restaurants op het eiland. Ook de tijd waarop het evenement was gepland kon niet beter. Met een startdatum op 20 mei en de aankondiging van het einde van de lockdown, koos Bonaire Culinair het perfecte moment om weer te gaan dineren.

Tijdens het evenement maakten gasten kans op geweldige prijzen, zoals pizza voor twee bij Sebastians Restaurant, ontbijt bij Oscar Lighthouse, een fles Rom Rincon en nog veel meer. Bonaire Culinair feliciteert de volgende winnaars met hun prijzen; Ellen van Schie, J.T. Broeseliske, Marjolijn Blom, Amanda Bonilla, Frondaly Martina, Fenna Dietzel, Wouter Wouters, Mini Kroon, Annemiek van der Steen en Rozemarijn Vis.

De datum van de volgende editie van Bonaire Culinair is al bekend. Het culinaire evenement is terug van 23 september tot en met 7 oktober. Niet alleen restaurants, maar ook lunchrooms en foodtrucks zijn van plan om aan de komende editie deel te nemen. Nog meer redenen om de culinaire veelzijdigheid van Bonaire te ontdekken.

Om op de hoogte te blijven van Bonaire Culinair en aankomende editie, bezoek www.bonaire-culinair.com of neem een ​​kijkje op de Facebookpagina ‘BonaireCulinairEvent’ of Instagram @bonaireculinair.