Vacature Zorgcoördinator Bonaire

SGB is voor het nieuwe schooljaar (2021-2022) op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Zorgcoördinator (1 fte) voor de unit VMBO.

VMBO(Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg. Samen met zo’n 50 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 431 leerlingen die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op (arbeids)deelname in de maatschappij.

Wat ga je doen?

De zorgcoördinator heeft een spilfunctie in de interne zorgstructuur van de school. Hij/zij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling worden ingezet. De zorgcoördinator heeft verder adviserende en begeleidende taken, naar zowel onderwijsgevenden als naar de ouders / verzorgers en de schoolleiding.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante HBO – opleiding voltooid waardoor je beschikt over specialistische, theoretische kennis op het gebied van leer en gedragsproblemen. Daarnaast beschik je bij voorkeur over een tweedegraads lesbevoegdheid. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je snel en goed contact kan leggen met leerlingen. Je kunt voor de leerlingen tevens een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt goed inzicht in de sociale kaart van Bonaire en een proactieve, innovatieve en lerende houding. Uiteraard ben je ook stressbestendig, enthousiast en flexibel.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB/schaal 10) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 4 juli 2021 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Francis Pieter, Unit Directeur VMBO. Tel +599-715 7241 of: [email protected].

Let wel: de sollicitatiebrieven, CV’s en kopieën van diploma’s dient u bij de bovenstaande link https://werkenbij.sgbonaire.info in te dienen (en niet aan de Unit-Directeur te richten).

De vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Interne en externe sollicitaties zullen tegelijkertijd in behandeling worden genomen, bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Meer vacatures: