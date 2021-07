Vacature Beheerder Open Leercentrum Bonaire

SGB is vanaf augustus 2021 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame beheerder voor het open leercentrum (1 fte) op de unit Liseo.

Wat ga je doen?

Het open leercentrum heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ten behoeve van het leerproces van de leerlingen en biedt hen een rustige leer-werkplek. Er worden onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

De beheerder verricht werkzaamheden ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken in het open leercentrum en is gebruikers behulpzaam bij het vergaren en raadplegen van informatie.

Registratie, uitleen en inname materialen. Is beheerder van de leermiddelen en boeken.

Maakt gebruikers aan en verstrekt toegang tot internet (login-namen en wachtwoord);

signaleert problemen en geeft deze door aan de netwerk- en systeembeheerder of de facilitair verantwoordelijke;

Beheert voorraden, audiovisuele apparatuur en documentatiemateriaal;

Verzorgt kopieerwerkzaamheden voor docenten.

Houdt toezicht op de leerlingen die zelfstandig werken in het Open Leercentrum (OLC)

Wat vragen wij van je?

Je hebt een MBO opleiding voltooid. Je bent vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden. Je hebt kennis van administratieve procedures maar je bent vooral dienstverlenend, vrolijk, accuraat en communicatief.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als medewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 5 met een min. van 1507 en een max. van 2152 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We beginnen met een tijdelijk contract.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 8 juli 2021 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. B. Sol Unit-Directeur van Liseo Boneriano: Tel +599-7157780 of: [email protected].

